Redmi 10（2022）通过海外众认证，消息称将配备 5000 万像素主摄

IT之家 11 月 24 日消息，在小米正式发布之前，新款 Redmi 10 已经出现在多个海外认证平台上，包括欧亚经济委员会 (EEC) 认证列表、IMDA、TKDN、SDPPI 和 莱茵 TÜV Rheinland 认证网站，表明这款新机即将到来。

值得一提的是，之前也曾有网友在 IMEI 数据库中发现了据称是 Redmi 10（2022）的手机，预计它很可能与今年 8 月推出的 Redmi 10（2021）采用类似的配置。

Tipster Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 发推表示，这款手机已经出现在印度尼西亚的 SDPPI 和 TKDN 认证网站上，型号为 21121119SG，与此前 EEC、IMDA 和 TUV 认证清单吻合。

此外，另一位爆料者 Kacper Skrzypek (@kacskrz) 还发布了 Redmi 10 (2022) 的一些规格。根据爆料者的说法，这款手机将配备一个三星 S5KJN1 或 OmniVision OV50C40 的 50MP 后置主摄、一个索尼 IMX355 的 8MP 广角镜头和一个 OmniVision OV02B1B 或 GalaxyCore GC02M1B 的 2MP 镜头。

早些时候，网友 Skrzypek 还在 IMEI 数据库中发现了 Redmi 10（2022）的踪影，型号为 21121119SG 和 22011119UY。

IT之家了解到，小米此前推出 Redmi 10（2021）配备 6.5 英寸 FHD+ 的 LCD 屏，支持 90Hz 刷新率，前置 8MP，后置 50MP、8MP、2MP、2MP 镜头，运行 MIUI 12.5，搭载联发科 Helio G88 芯片，拥有 6 GB RAM 和 128 GB 闪存，配备 6000mAh 电池，支持 18W 充电，在印度市场命名为 Redmi 10 Prime。