消息称 12 月将出现四款骁龙 8 Gen1 新旗舰，还有小米的骁龙 870 新机

IT之家 11 月 24 日消息，随着高通新一代，骁龙沟通会的官宣，我们有望在 12 月 1 日看到全新的骁龙系列旗舰平台。从目前爆料来看该芯片或将被命名或为骁龙 8 Gen1。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，目前已有四款全新旗舰手机暂定在 12 月发布，其中或包括联想 MOTO、小米等等。据称，这四款新旗舰都会采用 5000 万像素的大底主摄，后续还将推出更高像素主摄的机型。

此外，他还表示小米旗下的骁龙 870 新机也将会在下个月一同到来，届时我们有望看到小米多款新品发布。

IT之家了解到，高通将于 11 月 30 日至 12 月 2 日举行 2021 年度骁龙技术峰会，预计将会带来最新的骁龙 8 Gen1 旗舰芯片，以及骁龙品牌的后续更新计划。

该博主此前曾表示，接下来的几款骁龙 8 Gen1 旗舰手机的电池都将采用 4500mAh± 起步的大电池，而且支持 65W 级闪充。

据悉，高通 SM8450 芯片预计采用三星 4nm 工艺制程，拥有双 Part 3400 新架构，配备 Adreno 730 GPU。此外，骁龙 898 芯片共有八个核心，列表显示的基频为 1.79GHz，量产提频，在提升性能的同时，也会增加功耗。

此前还曝光了一台搭载 SM8450 芯片的工程机设备，核心频率分别是 1 x 3.0GHz、3 x 2.50GHz、4 x 1.79GHz，GPU 为 Adreno 730。