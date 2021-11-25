56.95 亿！《长津湖》超《战狼 2》登顶中国电影票房榜，华为：“渲云”为后期团队提供“万核渲一图”澎湃算力

IT之家 11 月 25 日消息，据猫眼专业版票房统计，截至 11 月 24 日，《长津湖》上映 56 天，累计总票房已突破 56.9 亿，正式超越了《战狼 2》首轮上映创造的 56.85 亿票房，成为中国影史票房第一，展现出了国产主旋律战争题材片的强劲市场竞争力。

华为中国今天表示，56.95 亿！祝贺史上第一！祝贺《长津湖》登顶中国电影票房榜！由赞奇科技打造的云渲染公共服务平台“渲云”，借助华为云的技术底座支持，为《长津湖》后期团队提供了“万核渲一图”的澎湃算力。

电影长津湖也刷新了 30 余项中国影史纪录。

“渲云”平台所需的华为云超强大渲染算力源泉，来自华为云全球最大的渲染基地 —— 乌兰察布华为云数据中心。该数据中心将为影视、建筑、医疗等多个行业，提供“万核渲一图”的顶级渲染算力。

“一部 90 分钟的 3D 电影，以前渲染时间需要 6 个月，现在只需要 2 周”。这就是乌兰察布华为云数据中心，为影视行业的制作流程和周期带来的根本性变革。

目前，华为云乌兰察布区域已为赞奇科技、蓝海彤翔、墨境天合等影视制作行业的伙伴提供了超过 30 万核的云渲染算力。

华为乌兰察布云数据中心分为一期、二期、三期、四期工程，规划共 26000 个机柜，总规模接近 3 万柜。全部建设完成后，总的服务器数量将达到 50 万台，成为华为在华北地区规模最大的云数据中心。

IT之家获悉，《长津湖》影片以抗美援朝战争第二次战役中的长津湖战役为背景，讲述了一段波澜壮阔的历史：71 年前，中国人民志愿军赴朝作战，在极寒严酷环境下，东线作战部队凭着钢铁意志和英勇无畏的战斗精神一路追击，奋勇杀敌，扭转了战场态势，打出了军威国威。

据了解，整部电影拍摄周期长达 180 天，50 余家国内外特效公司服务于该片的特效制作，“小到人物的哈气，身上飘落的雪”，制作团队都力求呈现最真实的质感，以顶尖的工业水准展现出炮火连天的残酷战场。“渲云”为影片提供了海量计算资源助力特效渲染，多组渲染工程师团队 7*24h 全程跟踪项目进展，确保项目按期保质完成。