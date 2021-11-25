疯狂：一块虚拟土地被卖出千万元高价，林俊杰曾在该平台买地

IT之家 11 月 25 日消息，当地时间周二，Decentraland（一个在线的虚拟世界平台）的一块数字土地以创纪录的价值约 243 万美元（约 1552 万元人民币）的加密货币售出，是之前虚拟房地产最高成交价的两倍多。该售价也已经略高于现实中美国曼哈顿的平均单套房价，更远高于其他美国行政区和旧金山的单套房价。

根据 Decentraland 发言人和 Tokens.com 的声明，Metaverse 集团（Tokens.com 的子公司）以 61.8 万 mana 的价格完成了一片数字土地的购买，当时价值约为 243 万美元。mana 是 Decentraland 的加密货币，用户用它来购买和出售虚拟空间中的资产。

Tokens.com 表示，其将利用 Decentraland 的“位于时尚街中心地带的 116 号地块房产”，向数字时尚产业扩张。

在 Decentraland 的“一块”土地相当于 52.5 平方英尺，Tokens.com 购买的土地大约相当于 6090 平方英尺（约 565.7 平方米），远远高于旧金山普通住宅的 1150 平方英尺。这样算下来，Decentraland 的每平方英尺房价大约为 400 美元，而旧金山则为 1200 美元。

自从 Facebook 将其公司名称改为 Meta 之后，人们对元宇宙的兴趣急剧上升。发烧友们购买元宇宙的土地作为一种投机性投资，与元空间相关的加密货币最近也在飙升，mana 在过去一周里上涨了近 60%。

Decentraland 是一个运行在以太坊上的元宇宙，对公众开放于 2020 年，是最受欢迎的元宇宙之一。歌手林俊杰昨天在推特上就曾宣布已购买 Decentraland 的土地，正式踏入元宇宙世界。