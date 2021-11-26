我科学家实现高维量子纠缠态最优检测

IT之家 11 月 26 日消息，据中国科学技术大学官网，11 月 22 日，中国科大郭光灿院士团队在高维量子通信研究中取得重要进展，该团队李传锋、柳必恒研究组与电子科技大学王子竹教授、奥地利高小钦博士、Miguel Navascués 教授等合作，首次实现了高维量子纠缠态的最优检测。

▲ 高维量子纠缠态的最优检测实验结果。（a）和 (b) 是两种不同的非最大纠缠态。图中绿色区域中的纠缠态不能用基于保真度的纠缠目击方法检测 | 图源：中国科大官网

IT之家了解到，相关成果发表在国际知名期刊《物理评论快报》上。

据悉，为了解决高维纠缠检测这一难题，研究组曾利用基于保真度的纠缠目击方法检测了 32 维的两体最大纠缠态，保真度达到了世界上最高水平 [Phys. Rev. Lett.125, 090503 (2020)]。然而对于常见的非最大高维纠缠态，基于保真度的纠缠目击方法并不普适。

针对该困难，研究组与理论合作者们给出了一种最优的量子纠缠检测方法，该方法适用于所有的两体量子纠缠态。为了检验该方法的普适性，他们在实验上巧妙地制备出一系列不同类型的高维量子纠缠态，并实现了对该量子纠缠态的局域测量等操作，从而实现最优的量子纠缠检测。实验结果表明，对于四维或三维的不能采用基于保真度的纠缠目击方法检测的量子纠缠态，用新的方法只需采用三组测量基即可认证其量子纠缠。

该成果解决了两体高维纠缠态的检测问题，为实现各种高维量子信息过程和研究高维系统中的量子物理基本问题打下重要基础。

文章链接： https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.220501