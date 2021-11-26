意大利电信 CEO 为加快收购进度决定辞职

意大利电信（Telecom Italia，TIM）首席执行官 Luigi Gubitosi 向董事会表示，如果辞职有助于加快美国私募股权集团 KKR 收购意大利电信的决定，他愿意离职。

据了解，TIM 董事会将于 27 日决定是否接纳美国私募基金 KKR 为首财团的收购建议，以及 CEO Luigi Gubitosi 的去留。

另外，TIM 的风险管理委员会在 25 日会先行评估集团财政状况。

11 月 22 日，意大利电信集团收到美国 PE 巨头 KKR 的非约束性收购要约，该要约是为了将这家意大利最大的电信集团私有化。

KKR 集团（Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.，简称 KKR），是老牌的杠杆收购天王，金融史上最成功的产业投资机构之一，全球历史最悠久也是经验最为丰富的私募股权投资机构之一。

据了解，KKR 尤其擅长管理层收购。KKR 的投资者主要包括企业及公共养老金、金融机构、保险公司以及大学基金。在过去的 30 年当中，KKR 累计完成了 146 项私募投资，交易总额超过了 2630 亿美元。

根据公告，KKR 对意大利电信集团 100% 股权的报价为 108 亿欧元，加上公司现存净债务，收购要约总额接近 330 亿欧元。

值得一提的是，如果收购完成，这将是欧洲迄今为止规模最大的一起要约收购。

TIM 的第一大股东、法国传媒集团 —— 威望迪（Vivendi）一直在推动 TIM 的掌门人换人。自 7 月以来，威望迪曾两次发布盈利预警，这些预警增强了威望迪要求更换掌舵的决心。

威望迪来自法国，是全球最大的媒体集团之一，全球最大的音乐公司环球音乐即隶属威望迪旗下。

威望迪前身是创建于 1853 年的通用水务公司，1983 年起涉足通讯和传媒业，1998 年更名为“威望迪”（Vivendi）。

2000 年 12 月，并购 Canal＋电视网、环球影业等，成立威望迪环球娱乐（Vivendi Universal Entertainment）。

如今，威望迪环球为仅次于美国在线时代华纳的世界第二大网络集团，固定员工总数 8 万人，年收入 250 亿美元。主要分为五大块业务集团：影视、出版、音乐、电讯和网络。

跟 KKR 一样，威望迪也以长于收购著称，游戏玩家很可能听过它的名字 —— 威望迪曾经收购过著名游戏公司暴雪。

TIM 董事会将决定是否容许 KKR 为首的私募巨头进行收购前的尽职审查，委任顾问会将协助处理有关收购建议。

相关人士表示，如果威望迪成功剔走 Gubitosi，则 KKR 收购将变得不确定。