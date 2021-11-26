联想再预热摩托罗拉新机：新基带很给力，360° 无死角信号强

IT之家 11 月 26 日消息，联想此前官宣将推出摩托罗拉 edge X 手机，有望首发高通最新旗舰处理器骁龙 8 Gen 1。

今日，联想中国区手机业务部总经理陈劲确认，新机将采用新基带，带来更强的信号。

新旗舰的网络信号测试结果很好，表现强的一匹，不得不说，最关键的是新基带很给力，全优 360° 无死角。moto 手机信号强，是我们不会放弃的坚持。