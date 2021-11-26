联想再预热摩托罗拉新机：新基带很给力，360° 无死角信号强

IT之家 11 月 26 日消息，联想此前官宣将推出摩托罗拉 edge X 手机，有望首发高通最新旗舰处理器骁龙 8 Gen 1。
今日，联想中国区手机业务部总经理陈劲确认，新机将采用新基带，带来更强的信号。
新旗舰的网络信号测试结果很好，表现强的一匹，不得不说，最关键的是新基带很给力，全优 360° 无死角。moto 手机信号强，是我们不会放弃的坚持。
IT之家了解到，摩托罗拉 edge X 此前已确认将全球首发两款镜头传感器：
前摄：6000 万超高像素 0.61μm 传感器 OV60A；
后摄：5000 万像素 1/1.55" 传感器 OV50A，再加一颗 5000 万像素的超广角镜头。
此外，摩托罗拉新机还将首发 2 亿像素的三星传感器 ISOCELL HP1。
IT之家了解到，此前爆料称，摩托罗拉 edge X 提供 8/12GB LPDDR5 内存以及 128/256GB UFS 3.1 闪存，采用 6.67 英寸 1080P + 分辨率 144Hz 刷新率的 OLED 打孔屏，通过 HDR 10+ 认证。
该机内置了 5000mAh 电池，支持 68W（严格来说是 68.2W） 有线快充，可在 15 分钟内充至 50%，35 分钟充满 100%。