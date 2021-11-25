首发专业户，摩托罗拉 edge X 确认全球首发 60MP OV60A 前摄/ 50MP OV50A 后摄

IT之家 11 月 25 日消息，联想此前官宣将推出摩托罗拉 edge X 手机，有望首发高通最新旗舰处理器骁龙 8 Gen 1。

今日，联想中国区手机业务部总经理陈劲确认，摩托罗拉 edge X 将全球首发两款镜头传感器：

前摄：6000 万超高像素 0.61μm 传感器 OV60A；

后摄：5000 万像素 1/1.55" 传感器 OV50A。

数码博主 @数码闲聊站 爆料了这两个信息，陈劲则转发微博进行了确认。

像素、大底、画质、防抖等 feature，不得不说，平衡是产品的艺术。50A 是颗质素优秀的大底旗舰 sensor，这次我们带头，60A 则是现在到明年，最顶的前摄旗舰 sensor。硬件是基础，软件调校是这个基础上的升华，我们还在持续的 tuning，不断提升中。无可争议，这将是摩托罗拉最值得期待的拍照。

此外，@数码闲聊站 爆料了与之前 @冰宇宙 爆料的相同信息，联想大概率首发 2 亿像素的三星传感器 ISOCELL HP1。

IT之家了解到，此前爆料称，摩托罗拉 edge X 提供 8/12GB LPDDR5 内存以及 128/256GB UFS 3.1 闪存，采用 6.67 英寸 1080P + 分辨率 144Hz 刷新率的 OLED 打孔屏，通过 HDR 10+ 认证。

该机内置了 5000mAh 电池，支持 68W（严格来说是 68.2W） 有线快充，可在 15 分钟内充至 50%，35 分钟充满 100%。