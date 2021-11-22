摩托罗拉 edge S30 变形金刚联名版曝光，背部换用标志 Logo

IT之家 11 月 22 日消息，今日有网友爆料，放出了一系列摩托罗拉新机渲染图，采用变形金刚元素的纹理设计，背部的“M”标识换成了汽车人的标志性 Logo，这表明摩托罗拉或将推出变形金刚联名版 edge S30。

IT之家了解到，联想近日联合变形金刚推出了新的联名活动，但目前上架的多款机型均未提供联名版本，仅仅是提供部分折扣。

从此前官方预热来看，摩托罗拉 edge S 系列新机有望在年底或明年发布，敬请期待。