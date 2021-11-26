特斯拉计划今年年底前完成奥斯汀工厂建设，至少投资 10.6 亿美元

IT之家 11 月 26 日消息，根据向得克萨斯提交的文件显示，特斯拉将花费超过 10 亿美元在该州奥斯汀建立其制造基地，并希望在 2021 年底前完成。提交给得克萨斯州许可和监管部门的多份文件提供了特斯拉新总装厂的总成本，以及油漆、铸造、冲压和白车身设施等信息。

特斯拉向得克萨斯州许可部和监管部 (TDLR) 提交了开设新工厂的文件，文件中表示将计划在今年 12 月 31 日之前完成总装、喷漆、铸造、冲压和车身车间设施的建设。据了解，以上五个设施建筑的总面积将接近 430 万平方英尺（约合 39.94 平方米），总成本为 10.6 亿（约合人民币 67.7 亿元）美元。

根据文件显示，白车身车间的预算为 1.82 亿美元（约合人民币 11.62 亿元），而总装车间的预算为 4.93 亿美元（约合人民币 31.5 亿元）。喷漆、铸造和冲压车间的预算分别为 1.26 亿美元（约合人民币 8.05 亿元）、1.09 亿美元（约合人民币 6.96 亿元）和 1.5 亿美元（约合人民币 9.58 亿元）。

该工厂生产的第一款车型将是特斯拉 Model Y，同时该工厂未来还将生产 Model 3、Cybertruck 和 Semi 卡车。特斯拉曾表示，该工厂每年将生产多达 500,000 辆 Model Y。

IT之家了解到，截至目前，特斯拉美国国内的工厂只在加州弗里蒙特有一个，特斯拉还在中国上海有一个制造工厂，并正在德国柏林附近建造一个工厂。