美团 Q3 营收 488.3 亿元同比增长 37.9%，餐饮外卖及到店收入稳健增长

IT之家 11 月 26 日消息，美团现发布最新的 Q3 财报，三季度营收 488.3 亿元，市场预期 485.73 亿元，上年同期 354 亿元；净亏损 99.9 亿元人民币，市场预估亏损 70.4 亿元人民币，调整后净亏损 55.27 亿元人民币，上年同期盈利 20.55 亿元。
美团称其 2021 年第三季度其他（亏损）/收益净额为亏损人民币 21 亿元，而 2020 年同期则为收益人民币 472.4 百万元，主要是由于根据中国反垄断法处以的罚款所致。
财报显示，美团第三季度餐饮外卖业务交易金额 1971 亿元，同比增长 29.5%。餐饮外卖日均交易笔数 4360 万笔，同比增长 24.9%；餐饮外卖业务收入 265 亿元，同比增长 28.0%。经营溢利于 8.76 亿元，同比增长 14%；利润率由 3.7% 下降为 3.3%。
此外，美团到店、酒店及旅游业务第三季度收入同比增加 33.1% 至人民币 86 亿元。经营净利由 2020 年第三季度的 28 亿元增长至 2021 年同期的 38 亿元，同比增长 35.8%。而经营利润率则由 43.0% 略为增加至 43.9%。
财务摘要
2021 年第三季度，美团总收入同比增长 37.9%，由 2020 年同期的人民币 354 亿元增加至人民币 488 亿元。美团餐饮外卖及到店、酒店及旅游分部收入实现稳健增长，2021 年第三季度实现分部经营溢利总额人民币 47 亿元，较 2020 年同期的人民币 36 亿元有所增长；美团在能够为公司带来长期价值的领域继续投资，导致新业务及其他分部的经营亏损随之扩大。因此，2021 年第三季度的经调整 EBITDA 及经调整溢利净额分别同比下跌至负人民币 41 亿元及经调整亏损净额人民币 55 亿元。2021 年第三季度的经营活动所得现金净额由 2020 年同期的流入人民币 33 亿元转为流出人民币 40 亿元。
截至 2021 年 9 月 30 日，现金及现金等价物及短期理财投资的结余分别为人民币 509 亿元及人民币 700 亿元，而截至 2021 年 6 月 30 日的相关结余则分别为人民币 714 亿元及人民币 511 亿元。
美团强调，尽管受到德尔塔变种病毒、极端天气及行业进入增长平稳期等因素所影响，美团的餐饮外卖分部业务于 2021 年第三季度仍然保持强韧增长。
美团还表示，餐饮外卖及到店、酒店及旅游分部收入实现稳健增长。
餐饮外卖
尽管受到德尔塔变种病毒、极端天气及行业进入增长平稳期等因素所影响，我们的餐饮外卖分部业务于 2021 年第三季度仍然保持强韧增长。我们的餐饮外卖业务交易金额于季内同比增长 29.5% 至人民币 1,971 亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长 24.9% 至 43.6 百万笔，收入同比增长 28.0% 至人民币 265 亿元。经营溢利于 2021 年第三季度同比增加 14.0% 至人民币 876.1 百万元，而经营利润率则由 3.7% 略为下降至 3.3%。
在消费者端，我们的平台提供更多元化的选择及更多高质量的品类，以迎合消费者不断变化的喜好。在夏季期间，夜宵及下午茶尤其受欢迎，来自这两个品类的订单量于季内录得两年复合年增长率均接近 30%。我们在超过 15 个城市推出优质夜宵商家的特别促销活动，并与许多奶茶品牌合作推出季节性促销活动以刺激奶茶销量。受惠于上述营运策略，季度交易用户数及平均下单频次均创新高，对消费者而言，我们的餐饮外卖业务不仅已成为不可或缺的服务，还覆盖了更多的消费场景。
在商户端，季度活跃商家数目持续上升。随着线上运营对餐饮行业的重要性与日俱增，我们进一步扩大了服务范畴，推出更多在线工具和解决方案以协助餐厅提升运营效率。我们在线上门店装修、营销、活动组织及经营分析等方面提供了多种培训项目，来协助商户更好地适应数字经济。越来越多的商户通过使用我们的服务，成功拥抱数字化转型并在业务量层面实现了更高的增长，对此我们感到自豪。
在骑手保障方面，我们正积极响应政策号召，在有关部门的指导下筹备对接职业伤害保障试点，完善骑手权益保障。我们将持续围绕保障骑手合理收入、科学确定劳动强度、完善骑手社会保障、落实安全卫生责任、健全餐饮外卖骑手的申诉机制、推动骑手职业发展六个方面，保障骑手劳动权益。为更好倾听骑手声音，我们在全国已成功举办了 110 场骑手恳谈会，聆听他们的意见并广泛收集反馈。
此外，我们也在推动配送调度系统的公开、透明，并持续进行改善。今年 9 月，我们向社会公开了美团外卖配送「预估送达时间」算法，针对远距离、单量多等高难度配送场景，试点将订单显示的预估送达「时间点」变为「时间段」，并在恶劣天气等场景下为骑手提供弹性补时及补贴，降低骑手配送难度。尽管我们在这些方面已取得不错的进展，我们仍然注意到订单调度系统的复杂性且存在很多关键变量。基于以人为本的运营方针，我们将继续探索并改进该系统。我们也将提高算法及系统的透明度、听取各方反馈并反复迭代，以及推动行业健康发展。
到店、酒店及旅游
尽管本季度受到德尔塔变种病毒及宏观经济环境的影响，我们的到店、酒店及旅游业务仍录得稳定增长。2021 年第三季度收入仍然同比增加 33.1% 至人民币 86 亿元。经营溢利由 2020 年第三季度的人民币 28 亿元增加 35.8% 至 2021 年同期的人民币 38 亿元，而经营利润率则由 43.0% 略为增加至 43.9%。
在到店餐饮方面，即使 8 月受德尔塔变种病毒的影响业务有所放缓，我们仍然保持稳定的增长。本季度，我们提升了服务质量并对商户进行了分层运营，增强了商户渗透率并上线了更多优质餐厅。在这个充满挑战的环境中，我们的综合解决方案为本地餐厅带来用户流量。在消费者方面，我们利用节日及促销活动刺激消费，迎合多样化的消费者喜好。在七夕节期间，我们的营销活动成功鼓励了消费，交易金额及交易量再创新高。节日期间在我们平台上的餐厅预订量也有所增加，消费者养成提前预定的习惯。于本季度，交易频次及用户黏性均得以提升。
于其他到店服务方面，我们亦保持强劲增长势头，主要受医疗、宠物、亲子、健身及休闲娱乐等品类带动。我们加强了商户渗透率并覆盖了更广阔的低线市场，进一步优化了运营，从而为消费者提供更多个性化产品和服务。
我们的酒店预订业务深受德尔塔变种病毒及出行限制的影响。但本季度境内酒店间夜量与 2019 年及 2020 年同期相比仍实现了正增长。我们加强了在短途旅行场景和本地住宿方面的结构化优势，同时利用促销活动及优惠套餐强化消费者心智。
新业务及其他
于 2021 年第三季度，我们的新业务及其他分部的收入同比增加 66.7% 至人民币 137 亿元，主要受零售业务以及共享骑行服务增长带动。2021 年第三季度，该分部的经营亏损同比及环比增长至人民币 109 亿元，而经营亏损率环比则继续下降 2.7 个百分点至负 79.5%。
美团优选方面，我们在遵守法规及确保合理定价政策的基础上专注于高质量增长。我们不断为消费者提供便捷、物超所值且种类繁多的产品，同时在供应链、仓储、物流及运营方面进一步提升长期能力，确保产品及服务质量。凭借我们过去数个季度在冷链物流方面的持续投资，我们得以在夏季期间将稳定品质的生鲜和冻品即时配送到消费者手中。此外，在乡村振兴战略号召下，我们与地方政府合作，为当地农民开通用于销售农产品的「绿色通道」。我们亦为来自农村地区的居民、自提站点站长和乡村电商带头人创造就业机会并提供各种培训项目。通过这些努力，我们不仅优化了业务营运，更重要的是为整个价值链中的所有参与者创造了价值。
美团买菜方面，我们的用户基数及交易金额持续增长，得益于我们通过缩短配送时长以及扩充鲜食与快消品类选择进一步提升消费者体验。在一线市场完成覆盖后，我们亦专注于运营迭代和效率提升，持续优化了单位经济效益并带来更高的投资回报。
美团闪购方面，本季度我们再度取得强劲增长。在消费者端，我们借着七夕和中秋节日推出促销活动，有效培养了消费者购买本地商品享受即时配送的习惯并进一步抓住了消费者心智。随着我们平台上商品品类和选择的不断拓宽，我们进一步满足了消费者日益增长的需求。尤其于七夕节期间，单日订单量再创新高，热门消费品类由鲜花延伸至包括美妆、3C 电子等礼品。在商户方面，我们加深了与本地优质商户的合作，为他们提供线上解决方案及工具来帮助他们适应线上化转型。本季度超市及便利店的交易金额取得了最高的环比增长。
就医药品类方面，我们向本地药店提供线上营运支持，并推出「小黄灯」项目－全天候智慧药店。我们深信，线上零售业务的终局是由「万货商店」演变为「万物到家」，我们具备抓住这一机会的优势，我们将利用现有的即时配送网络、我们的平台优势以及交易用户规模来加快行业转型。
我们对本季度在零售业务方面取得的进展感到满意。我们的三大业务模式满足了不同消费场景下不同类别消费者的各种需求。更重要的是，通过技术创新，我们有效巩固了产业价值链上的各个节点并提升了效率，从而为市场参与者及社会大众带来更多价值。展望未来，我们将继续在零售领域配置资源，促进行业更好发展。
于 10 月，我们收到中华人民共和国国家市场监督管理总局（「国家市场监管总局」）就反垄断调查作出的《行政处罚决定书》和《行政指导书》。对此，我们诚恳接受，坚决落实。我们将依法合规经营，自觉维护公平竞争秩序，切实履行社会责任，更好地服从和服务于经济社会发展大局，努力为国家经济高质量发展多做贡献，践行我们「帮大家吃得更好，生活更好」的使命，助力实现「共同富裕」这一长期目标。