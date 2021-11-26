美团 Q3 营收 488.3 亿元同比增长 37.9%，餐饮外卖及到店收入稳健增长

IT之家 11 月 26 日消息，美团现发布最新的 Q3 财报，三季度营收 488.3 亿元，市场预期 485.73 亿元，上年同期 354 亿元；净亏损 99.9 亿元人民币，市场预估亏损 70.4 亿元人民币，调整后净亏损 55.27 亿元人民币，上年同期盈利 20.55 亿元。

美团称其 2021 年第三季度其他（亏损）/收益净额为亏损人民币 21 亿元，而 2020 年同期则为收益人民币 472.4 百万元，主要是由于根据中国反垄断法处以的罚款所致。

财报显示，美团第三季度餐饮外卖业务交易金额 1971 亿元，同比增长 29.5%。餐饮外卖日均交易笔数 4360 万笔，同比增长 24.9%；餐饮外卖业务收入 265 亿元，同比增长 28.0%。经营溢利于 8.76 亿元，同比增长 14%；利润率由 3.7% 下降为 3.3%。

此外，美团到店、酒店及旅游业务第三季度收入同比增加 33.1% 至人民币 86 亿元。经营净利由 2020 年第三季度的 28 亿元增长至 2021 年同期的 38 亿元，同比增长 35.8%。而经营利润率则由 43.0% 略为增加至 43.9%。

财务摘要

2021 年第三季度，美团总收入同比增长 37.9%，由 2020 年同期的人民币 354 亿元增加至人民币 488 亿元。美团餐饮外卖及到店、酒店及旅游分部收入实现稳健增长，2021 年第三季度实现分部经营溢利总额人民币 47 亿元，较 2020 年同期的人民币 36 亿元有所增长；美团在能够为公司带来长期价值的领域继续投资，导致新业务及其他分部的经营亏损随之扩大。因此，2021 年第三季度的经调整 EBITDA 及经调整溢利净额分别同比下跌至负人民币 41 亿元及经调整亏损净额人民币 55 亿元。2021 年第三季度的经营活动所得现金净额由 2020 年同期的流入人民币 33 亿元转为流出人民币 40 亿元。

截至 2021 年 9 月 30 日，现金及现金等价物及短期理财投资的结余分别为人民币 509 亿元及人民币 700 亿元，而截至 2021 年 6 月 30 日的相关结余则分别为人民币 714 亿元及人民币 511 亿元。

美团强调，尽管受到德尔塔变种病毒、极端天气及行业进入增长平稳期等因素所影响，美团的餐饮外卖分部业务于 2021 年第三季度仍然保持强韧增长。

美团还表示，餐饮外卖及到店、酒店及旅游分部收入实现稳健增长。