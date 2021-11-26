样机跑分过百万但无法稳定原神 60 帧：曝骁龙 8 Gen1 GPU 成绩较 888+ 提升 40％

IT之家 11 月 26 日消息，高通已宣布将于 12 月 1 日举行骁龙技术峰会，届时新一代骁龙移动平台将正式发布。

今日有网友曝光了 realme 新旗舰真我 GT2 Pro 的跑分，该机搭载骁龙 8 Gen1 芯片，安兔兔成绩超 102.5 万，跟此前未知机型的离线跑分成绩几乎相同。

数码博主 @数码闲聊站 今日透露，高通骁龙 8 Gen1 样机的跑分数据虽然很好看，但实际性能释放还存在疑问。

据称，骁龙 8 Gen1 样机的 CPU 子项得分大约为 23W，成绩较基本同频的骁龙 888 Plus 提高了 20％ 左右，而 GPU 得分 44W 左右，成绩提升约 40％，因此跑分成绩比较华丽。

但他也强调，这一代骁龙 8 Gen1 确实是 GPU 性能提升比 CPU 更多，但实际性能释放和持续输出能力还是得打个问号，尤其是此前已经有厂商测试《原神》时发现工程机甚至无法稳定在 60 帧，但联发科下一代天玑 9000 和苹果当家旗舰 A15 也差不了太多。

IT之家提醒，目前曝光的机型均属于工程机，尤其是部分早期机型性能调教较弱的情况，大部分可能无法发挥出新平台的优势，还请各位小伙伴理性看待新机表现。

前天搭载骁龙 8 Gen1 SoC 新机的安兔兔跑分就已经被曝光，跑分成绩高达 1035020 分，相比高通 888 Plus 的 80 万分有了明显提升。联想手机部门产品经理还在微博表示，这一跑分并不是下一代摩托罗拉手机。

根据此前爆料，骁龙 8 Gen 1 芯片使用三星 4nm 工艺，依旧是八核心设计，其中一颗主频为 3.0 GHz 的 X2 超大核心、三颗主频为 2.5GHz 的 A710 大核心以及四颗主频为 1.8GHz 的 A510 小核心。辅以 Adreno 730 GPU，集成骁龙 X65 基带。

至于 realme GT2 Pro，外媒 91mobiles 此前报道，该机目前正在研发中，并预计在明年第一季度亮相。该机将配备 12GB+256GB 存储空间；采用 6.51 英寸 Super OLED 屏幕，分辨率 FHD+，比例 20：9，像素密度 401ppi，支持高刷新率，屏下指纹识别。在摄像方面，手机搭载前置 32MP 摄像头，后置三摄分别是 108MP 主摄 + 8MP 超广角 + 5MP 镜头；内置电池容量 5000mAh；搭载 realme UI 3.0 系统。