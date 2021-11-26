高通“骁龙 8Gx Gen1”芯片图标 Logo 曝光

IT之家 11 月 26 日消息，高通将于 12 月 1 日举行骁龙技术峰会，届时新一代骁龙移动平台将正式发布。日前，高通已经正式确定未来骁龙将成为一个独立品牌，届时骁龙不会再和高通品牌并行出现，同时高通还表示，新骁龙会采用简化、一致的全新命名体系。新一代骁龙旗舰芯片可能命名为“骁龙 8 Gen1”。但现在又出现了一款“骁龙 8Gx Gen1”。

据 Twitter 博主 @kuba 发现，从高通临时网站的测试版本中获得了 Snapdragon 8gx Gen1 的图标 Logo，不过这也不一定是最终发布的版本。

IT之家获悉，根据此前爆料，骁龙 8 Gen 1 芯片使用三星 4nm 工艺，依旧是八核心设计，其中一颗主频为 3.0 GHz 的 X2 超大核心、三颗主频为 2.5GHz 的 A710 大核心以及四颗主频为 1.8GHz 的 A510 小核心。辅以 Adreno 730 GPU，集成骁龙 X65 基带。

骁龙 8 Gen1 样机的 CPU 子项得分大约为 23W，成绩较基本同频的骁龙 888 Plus 提高了 20％ 左右，而 GPU 得分 44W 左右，成绩提升约 40％，因此跑分成绩比较华丽。