三安光电：Mini LED 芯片已实现批量供货三星，并成为首要供应商

11 月 26 日，三安光电在投资者互动平台表示，公司 Mini LED 芯片已实现批量供货三星，成为其首要供应商并签署供货协议。

三安光电称，公司 Mini/Micro LED 除电视市场之外，在平板电脑、笔记本电脑和车载屏幕等显示领域也在广泛应用，出货量逐月递增。另外，三安光电募投项目泉州三安半导体产能正在逐步释放，湖北三安 Mini/Micro 显示芯片产业化项目部分产能也已投产运行。随着产能逐步释放及高端产品占比的逐步提高，三安光电营收规模和盈利能力将会持续改善。

三安光电还表示，将充分发挥全球具有规模优势的 Mini LED 芯片供应商优势，加速推进 Mini LED 与顶尖国际终端应用巨头的合作推广。

据悉，三安光电主要从事化合物半导体材料与器件的研发与应用，以砷化物、氮化物、磷化物及碳化硅等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业，如今已是国内最大全色系超高亮度 LED 芯片生产企业、国内光电领域龙头。其下游客户主要为 LED 封装企业（包含国内外知名上市公司和非上市公司）以及、及化合物半导体集成电路设计公司。

三安光电一直围绕核心主业推进发展，产能规模居首位。其不仅布局上游核心原材料，而且设立厂中厂配套辅料气体自制，下游布局特殊应用领域，推进应用进程，围绕外延芯片产业链和辅助系统配套比较齐全。

作为国内产销规模首位的化合物半导体生产企业，三安光电多年来持续加大研发投入，积极提升核心竞争力，不断推出新产品，稳步提高国内外市场份额，持续优化客户结构，巩固化合物半导体龙头企业的优势地位。