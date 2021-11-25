三星推送 11 月安全补丁：修复 30 余个漏洞，支持 Galaxy S9 之后多款产品

IT之家 11 月 25 日消息，三星近期为旗下的众多智能设备推送了 11 月安全补丁。本次补丁为例行升级，同时为 Android 12、11 系统推送。

根据三星的安全维护报告，11 月补丁修复了 20 多个 Android 漏洞，其中包含 3 个来自谷歌的高风险“关键”漏洞，20 个高风险漏洞，还有两个中风险漏洞。

除了谷歌为安卓提供的补丁之外，本次更新还修复了 Galaxy 系列手机的一些问题。三星表示，修复了 13 项设备上的漏洞，其中包含手机和平板电脑上的 1 个高风险、1 个严重和 2 个中风险漏洞。

IT之家了解到，本次安全补丁为 Galaxy S9 之后的大量智能手机、平板电脑推送，最新发布的 One UI 4.0 系统也会获得更新。

设备列表如下：