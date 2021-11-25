三星推送 11 月安全补丁：修复 30 余个漏洞，支持 Galaxy S9 之后多款产品

IT之家 11 月 25 日消息，三星近期为旗下的众多智能设备推送了 11 月安全补丁。本次补丁为例行升级，同时为 Android 12、11 系统推送。
根据三星的安全维护报告，11 月补丁修复了 20 多个 Android 漏洞，其中包含 3 个来自谷歌的高风险“关键”漏洞，20 个高风险漏洞，还有两个中风险漏洞。
除了谷歌为安卓提供的补丁之外，本次更新还修复了 Galaxy 系列手机的一些问题。三星表示，修复了 13 项设备上的漏洞，其中包含手机和平板电脑上的 1 个高风险、1 个严重和 2 个中风险漏洞。
IT之家了解到，本次安全补丁为 Galaxy S9 之后的大量智能手机、平板电脑推送，最新发布的 One UI 4.0 系统也会获得更新。
设备列表如下：
三星 Galaxy S9、S10、S20、S21 系列
三星 Galaxy Note 9、Note 10、Note 20 系列
三星 Galaxy Z Fold 5G、Fold2、Fold3
三星 Galaxy Z Flip 5G、Flip 3
三星 Galaxy A12 之后的产品
三星 Galaxy Tab A 10.5、Active 3 LTE、S7、S7+