首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

三星推送 11 月安全补丁：修复 30 余个漏洞，支持 Galaxy S9 之后多款产品

2021/11/25 22:52:12 来源：IT之家 作者：沐泉 责编：沐泉
评论：

IT之家 11 月 25 日消息，三星近期为旗下的众多智能设备推送了 11 月安全补丁。本次补丁为例行升级，同时为 Android 12、11 系统推送。

根据三星的安全维护报告，11 月补丁修复了 20 多个 Android 漏洞，其中包含 3 个来自谷歌的高风险“关键”漏洞，20 个高风险漏洞，还有两个中风险漏洞。

除了谷歌为安卓提供的补丁之外，本次更新还修复了 Galaxy 系列手机的一些问题。三星表示，修复了 13 项设备上的漏洞，其中包含手机和平板电脑上的 1 个高风险、1 个严重和 2 个中风险漏洞。

IT之家了解到，本次安全补丁为 Galaxy S9 之后的大量智能手机、平板电脑推送，最新发布的 One UI 4.0 系统也会获得更新。

设备列表如下：

  • 三星 Galaxy S9、S10、S20、S21 系列

  • 三星 Galaxy Note 9、Note 10、Note 20 系列

  • 三星 Galaxy Z Fold 5G、Fold2、Fold3

  • 三星 Galaxy Z Flip 5G、Flip 3

  • 三星 Galaxy A12 之后的产品

  • 三星 Galaxy Tab A 10.5、Active 3 LTE、S7、S7+

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星Galaxy系统补丁

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用