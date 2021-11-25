DXOMARK 评三星 Galaxy Z Fold3 相机，比 S21 Ultra 高 1 分

IT之家 11 月 25 日消息，评测机构 DXOMARK 现公布了一系列新机型的评测结果，例如小米 11T 电池续航得分 89 分，三星 Galaxy Z Fold3 5G 镜头影像得分 124 分。

IT之家了解到，目前三星另一款旗舰机型 Galaxy S21 Ultra 影像得分为 123/121 分（骁龙版/Exynos 版），三星 Galaxy S20 Ultra（Exynos 版） 得分则为 126 分。

DXOMARK 对于三星 Galaxy Z Fold3 5G 的评语为“大跃进”，拍照、变焦和视频得分为 134、66、103 分。

三星 Galaxy Z Fold3 5G 是三星 Z Fold 系列的最新版本。除 7.6 英寸 QXGA+ AMOLED 主屏外，它还配备 6.2 英寸 HD+ 动态 AMOLED 副屏，配备了强大的后置三摄，包括主摄、超广角和长焦镜头。

三颗镜头都采用 12 MP 传感器设计，配备 f/1.8（标准）、f/2.2（超广角）或 f/2.4（长焦）光圈镜头。长焦镜头提供了 2 倍光学变焦解决方案。

对于视频，Z Fold3 5G 可实现每秒 60 帧的 4K 录像。

主要相机规格：

主摄：f/1.8 光圈的 12 MP 传感器

超广角：12 MP 传感器，f/2.2 光圈

长焦：12 MP 传感器，f/2.4 光圈，2 倍光学变焦

视频：60fps 4K、240 fps 1080p、960fps 720p（4K/30fps 测试）

在测试过程中，DXO 通过三星 Galaxy Z Fold3 5G 与华为 P50 Pro、华为 Mate 40 Pro+、苹果 iPhone 13 Pro Max、小米 11、小米 11 Ultra、高通骁龙 Snapdragon Insider 手机、谷歌 Pixel 4、OPPO Find X2 Pro 等进行对比，最终得出结论。

不过，在 DXOMARK 发布后，有网友发现测试中似乎在 Z Fold 2 和 3 上使用 4K30fps 镜头但 S21 Ultra 则采用 4K60fps 拍摄。，因此产生了一丝疑问，并表示：为什么不用最新的固件测试？

除此之外，三星 Galaxy Z Fold3 5G 音频评测得分 72 分，屏幕显示得分 89 分，相比目前最强的黑鲨 4 Pro 和苹果 iPhone 13 Pro Max 有一些差距。















