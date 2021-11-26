王兴回应美团遭罚：我们完全支持监管和执法，相信一个公平的竞争环境更有利于行业发展

IT之家 11 月 26 日消息，美团今日发布第三季度财报。财报显示，美团第三季度营收 488.3 亿元，同比增长 37.9%，市场预估 485.7 亿元；第三季度净亏损 99.9 亿元，市场预估亏损 70.4 亿元，经调整后净亏损 55.3 亿元 。

在美团第三季度财报发布后的业绩电话会议上，针对市场监管总局的行政处罚决议，美团 CEO 王兴表示，美团真诚地接受这一处罚，并将严格确保合规。

对外卖行业的执法和监管有利于行业的健康有序发展，对此我们完全支持。我们也相信一个公平的竞争环境更有利于公司和全行业的发展。

美团 2021 年第三季度的经营活动所得现金净额由 2020 年同期的流入 33 亿元转为流出 40 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，现金及现金等价物及短期理财投资的结余分别为 509 亿元及 700 亿元，而截至 2021 年 6 月 30 日的相关结余则分别为 714 亿元及 511 亿元。

美团称，其 2021 年第三季度其他（亏损）/收益净额为亏损人民币 21 亿元，而 2020 年同期则为收益人民币 472.4 百万元，主要是由于根据中国反垄断法处以的罚款所致。

IT之家了解到，美团指出，因为公司在带来长期价值的领域继续投资，导致新业务及其他分部的经营亏损随之扩大。

财报还显示，美团第三季度餐饮外卖日均交易笔数同比增长 24.9% 至 4360 万笔，收入同比增长 28.0% 至 265 亿元。

此外，美团还表示，因为公司在带来长期价值的领域继续投资，导致新业务及其他分部的经营亏损随之扩大。