“你已经成熟了”，腾讯发布最新无人养“机”系统

IT之家 11 月 26 日消息，去年，腾讯在华南清远养“机”（计算机），开了一个百万级的数据中心。管理这么多“机”，不是一件容易事。需要一套成熟的系统，能及时响应又能解放双手。

在第九届数据中心标准峰会上，这套腾讯智维数据中心自动化运营管理产品体系升级了！关键词是：自动化。

以前管理数据中心，时不时会遇到人力难保障、很依赖技术人员经验、操作易失误、效率较低和难以集中管理等问题。腾讯称，这套系统，能帮助数据中心自动定位故障问题，及时同步可能出现的隐患，减少人工运营成本，提升整体运维效率等。

它有多自动化？比如：

电力出故障了，它能快速自动定位原因；

环境温度异常，它能实时自动告警；

发现能耗过高，它可以自己分析处理；

家里来访客了，也能自动精准识别核实；

设备老旧了，它能自动智能分析，早发现早治疗；

甚至数据中心利用率低，它也能自动给出建议和规划等等。

数据中心：论我是如何自己管理自己的。

在日常运营里，最怕遇到的就是告警信息。数据中心出现某些异常（比如市电异常），会在短时间内产生几千甚至上万次的告警。运维人员，就得跟时间赛跑。他们要从大量告警中，快速定位原因并处理，一旦慢了，就很容易造成业务中断卡顿或者恢复时间长等严重问题。

升级的腾讯智维动环平台，就可以帮助解决这些问题。

它专门服务于数据中心的动力环境监测，能解决告警策略繁杂不精准、系统部署周期长、效率低等问题，强项就是一个字：快。动环平台能实现监测数据的秒采、秒存、秒算，3 秒以内将底层告警上传平台呈现。

无人养“机”

要实现无人养“机”，安防很关键。以往数据中心得配合很多安防人力，来辨别来访者的身份信息等。现在这事，交给 AI 做。

腾讯觅踪的智能安防管理系统，结合了 AI、自研的高性能视频分发服务、高精度物联网定位技术、针对数据中心场景特别优化的 H5 图形渲染引擎等核心技术能力。

可以实现 7*24 小时不间断的主动式安防管理，可以快速精准地识别来访者身份，形成完整的踪迹，减少安防压力。

腾讯还在数据中心里设置了巡检巡逻和上下架机器人，可以大幅简化运维流程，减少人员操作失误的风险。

这样，数据中心的运营人员，不用到现场，也能实现远程养“机”。

腾讯新推出的碳管理平台，提供了碳排查、负荷预测、可再生能源利用情况分析等能力。有了这些能力，运维人员就能清晰地知道，数据中心排了多少碳，哪些地方能更好地减排，一起助力实现碳中和。

现在，这一整套系统，已经支持了腾讯全球近百个数据中心、超 20 万机架规模的自动化管理运营，也服务了电信运营商、互联网、金融等行业的大批客户。