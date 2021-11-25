广汽丰田车主注意，腾讯微信已支持查看车况和远程控车

IT之家 11 月 25 日消息，近日，腾讯与广汽丰田联合推出“广汽丰田车主服务专区”，基于微信中的腾讯出行服务“车卡”功能，广汽丰田车主在微信中即可享受全流程的品牌专属服务，实现远程查看车况、关车门和空调、预约官方 4S 店服务等。

即日起，凡广汽丰田车主，通过“微信支付-出行服务”入口，进入“腾讯出行服务”小程序绑定车辆信息，即可享受全套官方专属服务，包括实时查询车辆状态、远程控车、预约 4S 店车主服务等，并可参与享受超多品牌优惠福利活动。

IT之家获悉，目前，广汽丰田大部分智能网联车型都已接入“车卡”服务，包括全新换代雷凌、全新凯美瑞、全新第四代汉兰达、威兰达、凌尚、全新 C-HR、埃尔法、C-HR EV、威兰达高性能版、iA5 等。

实时查询汽车车况，一键远程控车

* 不同车型功能会存在差异，具体以页面呈现为准

在“广汽丰田车主服务专区”，关联认证的广汽丰田车主可以通过 3D 车型图实时掌握车辆信息，例如车辆状态、熄火停车位置、剩余油量/续航情况、车窗/车门关闭情况等。订阅提醒后，当车辆状态异常时，例如忘关车门、电池电压异常等情况，手机第一时间就能收到提醒，并支持远程关门。在夏季或冬季时，车主可以在用车前提前开启空调，令车厢内达到舒适温度。

遇到找车难的问题，还可在微信里开启一键寻车功能，找到熄火停车位置。

4S 保养、试驾、租车，专属车主服务一键直达

在品牌专属服务方面，专区包含广汽丰田官方保养、试驾、租车等功能，实现一键直达。保养服务集合了最全广汽丰田官方 4S 店信息，车主不仅可以一键预约专属 4S 店，还能智能推荐附近的 4S 店，就近给爱车做保养。官方租车服务支持一键取车，夜间还能为车主送车上门，细致贴心。对于在售新款车型，车友们还可以抢先预约深度试驾。

广汽丰田车主专享福利实时更新

在“广汽丰田车主服务专区”里，车主朋友们还可享受品牌官方推出的各类专属优惠活动，各类礼品券、加油券、停车券每天定时放送。

“赢里程环绕地球”互动小游戏，用里程兑换相应官方福利。

腾讯出行服务是一站式出行服务平台，整合车主日常所需的用车养车服务。其中，“车卡”服务可助力汽车品牌打造品牌定制的用户服务专区，基于微信生态打造用户运营活动，与用户建立起全程互动的服务关系，探索全新的服务模式。