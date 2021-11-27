美团 Q3 财报解读：外卖等稳健增长，社区团购等新业务巨亏超百亿元

11 月 26 日，美团发布了 2021 年第三季度业绩报告。财报显示，美团第三季度营收 488.3 亿元，同比增长 37.9%；第三季度净亏损 99.9 亿元，经调整后净亏损 55.3 亿元。

整体来看，美团的餐饮外卖、到店酒旅两大业务实现了同比稳健增长；而包括美团优选在内的新业务，则在收入高速增长的同时，带来的亏损也同比扩大，该季度新业务的经营亏损高达 109 亿元。

今年 10 月，美团成立了零售业务特别小组，意在推动多个零售业务之间的协同，未来或许有望进一步提升新业务的运作效率，优化财务状况。

外卖保营收，到店酒旅保利润

财报显示，2021 年第三季度，餐饮外卖业务交易金额 1971 亿元，同比增长 29.5%；餐饮外卖业务收入 265 亿元，同比增长 28.0%。经营溢利 8.76 亿元，同比增长 14%；利润率由 3.7% 下降为 3.3%。

在消费者端，本季度美团外卖通过拓展产品品类和运营策略优化，带动了平台交易用户数取得了近 4000 万的单季增长，达到 6.7 亿创下新高。

在商家端，美团通过推动外卖费率透明化，促进了活跃商家数量的增长。本季度有超一万个商家享受到美团的“外卖管家服务”服务，门店外卖交易额平均提升超 50%。

不过该季度餐饮外卖业务收入的增长率相比今年前两个季度，增速进一步回落。美团 CFO 陈少晖在电话会议中解释称，首先是疫情的影响以及相关的防控措施，相比于去年遇到的市场波动性更大，而且由于外卖业务的恢复性增长，导致去年三季度的基数也比较大。第二是疫情的反复以及部分地区的洪涝灾害，包括 7 月的河南等地区的洪涝灾害，8 月有几个城市出现了新一轮的疫情。最后是宏观环境方面，国内餐饮业的增速也出现了放缓，比如在三季度餐饮业的同比增速就下降到 4% 左右，两年增速平均数字是下降 1%，餐饮业的增速在未来几个季度还会持续放缓。

餐饮外卖业务是美团营收的主要来源，但也因为配送成本高启导致该业务利润不高。更重要的是，关于骑手的权益保障问题引发了监管层以及社会大众的关注。

美团方面称，正积极响应政策号召，在有关部门指导下筹备对接职业伤害保障试点，完善骑手社会保障。围绕着保障骑手合理收入、科学确定劳动强度、完善骑手社会保障、落实安全卫生责任、健全骑手申诉机制、推动骑手职业发展等六个方面，全面保障骑手劳动权益。

对于外界关注的算法问题，美团也给出了新的动作。今年 9 月，美团外卖向社会公开了配送“预估送达时间”算法，将预估送达时间点改为预估送达时间段；11 月，美团外卖进一步公开了“订单分配”算法规则，推进配送算法透明化、公开化。

美团的到店酒旅业务，第三季度收入同比增加 33.1% 至 86 亿元。到店酒旅虽然是美团三大业务中营收占比最小的一个，但却是贡献利润最多的。

财报显示，到店酒旅业务经营净利由 2020 年第三季度的 28 亿元增长至 2021 年同期的 38 亿元，同比增长 35.8%。而经营利润率则由 43.0% 增加至 43.9%。

一手保营收，一手保利润，外卖和到店酒旅两大业务可谓是美团的基本盘。

社区团购等新业务继续烧钱，亏损扩大至 109 亿

在餐饮外卖和到店酒旅这两大成熟业务之外，美团还一直在大力培育美团优选、出行等新业务。

财报显示，美团 2021 年第三季度新业务及其他分部的收入 137 亿元，同比增加 66.7%，主要受零售业务以及共享骑行服务增长带动。

不过在收入高速增长的同时，该业务也产生了巨亏。2021 年第三季度，该分部的经营亏损高达 109 亿元，而经营亏损率为负 79.5%。

在新业务的亏损中，美团优选是大头之一，其中仓储、物流等基础设施的投入是主要原因。财报披露，美团优选正在遵守法规及确保合理定价政策的基础上专注于高质量增长。美团 CEO 王兴也在电话会议上表示，公司将继续不断审视美团优选业务的发展，也会继续耐心地提升服务渗透率和开发业务潜力。相信竞争会趋于理性，增长速度也比此前预期的要慢，但这有利于整个行业的发展。

值得注意的是，美团目前正在对旗下的零售业务进行持续的架构调整。

今年 10 月，美团成立了负责零售相关业务的特别小组，该小组五位成员包括美团 CEO 王兴，高级副总裁、到家事业群总裁王莆中，高级副总裁、优选事业部总经理陈亮，快驴事业部总经理郭万怀，副总裁、美团平台总经理李树斌。

当时，美团把优选、快驴和买菜三块业务交由陈亮统一负责，郭万怀协助陈亮管理。后来，美团优选的各业务负责人转向郭万怀汇报，郭万怀向陈亮汇报；美团快驴业务负责人由郭万怀变为原快驴商品部负责人高雨龙，高雨龙 2016 年加入美团，曾负责财务工作。

外界分析称，美团对零售业务调整背后，一是意在加强多个业务之间的协同，提升效率，比如可以共用物流运输能力；二是让财务背景的郭万怀和高雨龙负责优选和快驴，也是在控制规模和成本。

值得注意的是，自 2020 年第四季度以来，美团已经连续四个季度处于亏损状态。毫无疑问，美团需要在新业务的增长和财务状况之间作出更好的平衡。