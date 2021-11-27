瑞声科技发布大师级 SLS 扬声器，提出超薄电视声学方案

IT之家 11 月 27 日消息，瑞声科技（AAC）于 11 月 26 日在深圳召开了“聚势向上 焕发新声”声学研讨会。会上，瑞声科技首次对外发布大师级 SLS 扬声器，分享了包括智能手机、汽车、可穿戴设备、笔电等多应用领域的音频解决方案，演示了多种应用实例。

新发布的 SLS 扬声器致力于解决传统移动端扬声器能量密度不足的问题。瑞声表示，这款新型扬声器具有小体积大振幅特性，颠覆了传统的内部磁路系统架构，拥有高能量密度技术。

SLS 大师级 BOX 的体积较经典级产品缩小 50%，可以有效节省堆叠空间。在音效层面，这款扬声器最高振幅达 0.65mm，比同规格传统扬声器提升超过 85%，低频响度比同规格传统扬声器提升超过 100%，更大振幅，更大声量，保证了更少的失真和更动听的效果。

本次大会上，瑞声还发布了针对超薄电视设计的声学方案：整个扬声器系统最高厚度仅为 15mm。这一系统拥有非线性失真补偿、低音补偿、扬声器阵列控制等算法，为用户提供家庭影院效果。

耳机方面，针对半入耳式耳机普遍低音表现较差、失真较多的特点，瑞声推出了“Φ13 耳机芯方案”，搭配 NLC 和 EQ 算法，经过多级音量调试优化，保证用户佩戴舒适度的同时，可以获得与入耳式耳机相媲美的澎湃低音。此外，瑞声还公布了 MEMS + 动圈耳机芯模组，整体厚度更低。

IT之家了解到，瑞声科技 2020 年集团营业额为 171 亿元人民币，全球员工数量达 33700 人，其中研发工程师和技术人员 4335 人。

瑞声科技还展现了面向汽车的智能座舱沉浸式音响解决方案，使用了小型化、轻量化的高能量密度扬声器模组，将全频扬声器体积缩小 50% 以上。