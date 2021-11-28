别在年底突击发货，马斯克敦促特斯拉员工降低交车成本

11 月 28 日消息，在持续的港口限制和不断上涨的运输成本压力下，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）通过电子邮件敦促员工寻找方法，降低向客户交付电动汽车的成本，而不是在最后一刻匆忙发车，以实现季度末的交付目标。

今年，特斯拉始终在努力按照最初承诺的日期范围向美国客户交付新车。此前有报道称，许多美国特斯拉客户遭遇了长达几个月的交付延误，导致他们自掏腰包支付租车和叫车应用程序的费用。此外，由于交付期限的推迟，他们需要重新申请贷款。

特斯拉并不是唯一让消费者等待更长时间来购买全新电动汽车的公司。例如，上周新上市的电动汽车公司 Rivian 已经向预订 R1 SUV 车型的用户发出通知，推迟交付日期。

尽管如此，特斯拉今年的销量似乎仍在增长，没有受到交付日期推迟的太大影响。2020 年，特斯拉汽车交付总量约为 50 万辆，与马斯克的预测接近。在 2021 年的前三个季度，特斯拉已经交付了 627350 辆汽车。

自 2021 年初以来，特斯拉没有为 2021 年的汽车交付提供明确的目标。但该公司已经数次重申，其在多年内“汽车交付量年均增长 50%”。

JL Warren Capital 首席执行官兼研究主管李俊恒（音译）最近在发给客户的投资报告中写道，她预计特斯拉的销量将继续上升，至少本季度在中国是这样。她指出，“油价飞涨使所有新能源汽车品牌受益”。

市场研究机构 Canalys 提供的数据显示，2020 年中国电动汽车的销量约为 130 万辆。该机构预测，到今年年底，中国电动汽车的销量将增长到 190 万辆。中国仍然是世界上最大的新车市场，这得益于政府对电动汽车的大力支持。

以下是马斯克向特斯拉所有员工发送的电子邮件全文，名为“第四季度交付量与成本效益对比”：