马斯克：特斯拉一直认为，所有补贴都应该取消

北京时间 11 月 26 日晚间消息，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克恢复 Twitter 网友关于特斯拉撤回德国工厂补贴申请的消息，表示“特斯拉一直认为，所有补贴都应该取消。”

马斯克称特斯拉一直认为，应该取消所有补贴，但这必须包括对石油和天然气的巨额补贴。但出于某种原因，政府不想这么做。

据报道，德国经济部发言人今日表示，特斯拉已撤回其位于柏林郊外勃兰登堡（Brandenburg）的电池工厂补贴申请。

这位发言人称：“特斯拉将继续坚持其在勃兰登堡 Gigafactory 汽车工厂建造电池工厂的计划，但不再申请国家补贴。”

今年 1 月，欧盟批准了一项 29 亿欧元（约合 35 亿美元）的援助计划，其中包括向特斯拉和宝马等公司提供国家援助，以支持电动汽车电池的本土生产。

根据该计划，特斯拉预计将获得 11.4 亿欧元（约合 12.8 亿美元）的补贴。确切的金额原计划将在今年年底前做出，但如今，特斯拉已撤回申请。

另据勃兰登堡政府网站信息显示，特斯拉还于 2020 年 11 月向勃兰登堡申请了地方资金补贴。勃兰登堡经济部的一位发言人称，这一申请尚未撤回。

特斯拉申请的补贴金额不详，但根据规定，价值超过 1 亿欧元的投资，通常会获得 6.8% 的补贴。据德国经济部预计，特斯拉将向电池工厂投资 50 亿欧元。

《特斯拉德国电池工厂撤回补贴申请，价值 12.8 亿美元》