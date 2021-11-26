特斯拉德国电池工厂撤回补贴申请，价值 12.8 亿美元

北京时间 11 月 26 日晚间消息，据报道，德国经济部发言人今日表示，特斯拉已撤回其位于柏林郊外勃兰登堡（Brandenburg）的电池工厂补贴申请。

这位发言人称：“特斯拉将继续坚持其在勃兰登堡 Gigafactory 汽车工厂建造电池工厂的计划，但不再申请国家补贴。”

今年 1 月，欧盟批准了一项 29 亿欧元（约合 35 亿美元）的援助计划，其中包括向特斯拉和宝马等公司提供国家援助，以支持电动汽车电池的本土生产。

根据该计划，特斯拉预计将获得 11.4 亿欧元（约合 12.8 亿美元）的补贴。确切的金额原计划将在今年年底前做出，但如今，特斯拉已撤回申请。

另据勃兰登堡政府网站信息显示，特斯拉还于 2020 年 11 月向勃兰登堡申请了地方资金补贴。勃兰登堡经济部的一位发言人称，这一申请尚未撤回。

特斯拉申请的补贴金额不详，但根据规定，价值超过 1 亿欧元的投资，通常会获得 6.8% 的补贴。据德国经济部预计，特斯拉将向电池工厂投资 50 亿欧元。

特斯拉早在 2019 年 11 月就宣布，计划在德国勃兰登堡建造一座新工厂，以迎合欧洲对电动汽车迅速增长的需求。后来，马斯克又表示表示，德国工厂计划增加一个电池生产设施。该设施最初的年装机容量将超过 100 千兆瓦时，最终将达到 250 千兆瓦时。

德国经济部的发言人今日还称，过去几周，特斯拉勃兰登堡 Gigafactory 工厂的建设取得了良好的进展。而特斯拉 CEO 官埃隆・马斯克（Elon Musk）之前曾表示，希望该工厂能在今年年底前开始生产汽车。