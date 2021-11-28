便宜、量大，微软 Xbox Series S 成黑五期间最火爆主机

IT之家 11 月 28 日消息，据称，微软售价 300 美元的 Xbox Series S 是黑色星期五期间最受欢迎的游戏机。

根据 Adobe 的数字经济指数数据，在一年中最大的假日销售日期间，更便宜的 Xbox Series S 成为超越 PlayStation 5、Switch OLED 和更昂贵的 Xbox Series X 的畅销机型。

Adobe 声称其数据来自对零售网站的 1 万亿次访问的分析，以及对 1000 多家零售商最受欢迎的商品的调查。

如果准确的话，Xbox Series S 受欢迎的一个关键因素，可能是 PlayStation 5 和 Xbox Series X 不具备的一点，即 Xbox Series S 在黑色星期五期间货量充足，目前在许多零售商处仍有存货。

IT之家了解到，另据 Ampere Analytics 的数据，Xbox Series S 第一年在几个关键市场的销量超过了 Xbox Series X，部分原因是 Xbox Series X 的供应限制和组件短缺。

“微软的两级产品战略是 Xbox Series X/S 发布时的一个大胆举措，在组件短缺和 Xbox Series X 供应受限的背景下，功能较弱的 Xbox Series S 已经脱颖而出，”Ampere 的游戏研究主管 Piers 写道。由于画面目标低于 1440p 游戏而不是原生 4K，Xbox Series S 主机的价格为 300 美元/250 英镑，比 500 美元/449 英镑的 Xbox Series X 便宜得多。