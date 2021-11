薅洋毛：亚马逊黑五狂促开启，三星 1TB 固态硬盘 678 元

黑色星期五大促已经正式开启,亚马逊黑五独家好货低至 49 元、Prime 享免邮、入场疯抢,点此前往主会场。

Logitech 罗技发布了最轻的无线游戏鼠标 G PRO X SUPERLIGHT。凭借 LIGHTSPEED 无线技术,HERO 25K 传感器以及高度精致的机械设计,PRO X SUPERLIGHT 可能会成为电竞硬件市场的一个新的神器。轻量化是进来鼠标发展的一个主要方向。为了满足竞争性游戏的需求,全新的 PRO X SUPERLIGHT 是 Logitech G 系列目前为止最轻,最快的 PRO Wireless 鼠标。经过重新设计减轻重量,同时提高性能,新款 PRO X SUPERLIGHT 不到 63 克,比标准 PRO Wireless 的 79 克轻近 25%。

PRO X SUPERLIGHT 配备了 Logitech G 的 HERO 25K 传感器(25,600 DPI),这是业界首个亚微米级鼠标传感器,可以精确地跟踪亚微米级的运动(大约是头发厚度的 1/50),而不会影响性能的准确性。

HERO 25K 传感器拥有智能电源管理系统,可根据鼠标的连续移动轨迹调整帧速率,以最大程度地降低功耗。即使在高 DPI 的情况下,HERO 25K 传感器也比以前的 Logitech G 传感器更加节能。

全新“Magspeed”电磁滚轮定位准确,滚动迅速,不仅棘轮模式更加顺滑,噪音控制得也非常出色。MX Master 3 手感舒适,线条流畅,更贴合手型。微调了拇指按键和第二滚轮的设计,前进 / 后退按钮从轮后移到了下方,按起来更加轻松。

MX Master 3 沿用了 4000 DPI 的传感器,支持蓝牙或罗技 Unifying USB 接收器,可在三台设备之间快速切换。此外,罗技 MX Master 3 的充电接口,从 micro-USB 换成了 USB Type-C ,快速充满电量后,可拥有多达 70 天的使用时间。

三星 970EVO Plus 采用三星新一代 V-NAND 技术和固件优化,拥有比 970EVO 更好的性能。970EVO Plus 的主控为三星 Phoenix,闪存类型为三星 V-NAND 3-bit MLC,搭配智能 TurboWrite 技术,实现了速度的飞跃,相比 970EVO 可提升 53%。970EVO Plus 共有 250GB,500GB 和 1TB 三个版本。

西数 Black 系列 SN750 固态硬盘采用 M.2 接口,2280 规格,支持 NVMe 协议,采用 64 层 3D NAND 技术,共有 250GB、500GB、1TB 和 2TB 版本,其中除了 250GB 容量外,均带有定制散热片的版本。250GB 版本顺序读写速度为 3100MB/s,1600MB/s,寿命 200TBW;500GB 版本顺序读写速度为 3470MB/s,2600MB/s,寿命 300TBW;1TB 版本顺序读写速度为 3470MB/s,3000MB/s,寿命 600TBW;2TB 版本顺序读写速度为 3400MB/s,2900MB/s,寿命 1200TBW;质保时间 5 年。

采用全铝合金材质打造,尺寸为 85 x 57 x 8mm,重仅为 58 克。支持 256 位 AES 硬件级加密,此外,这次三星 T7 还具有不错的抗震性,可承受两米垂直跌落冲击。三星 T7 有 500GB/1TB 和 2TB 三种容量,最高连续读写分别为 1050MB/s 和 1000MB/s。兼容性方面,可与 PC、Mac、安卓手机/平板等连接。

三星 980 PRO 采用三星 V-NAND 3-bit MLC 闪存,搭载了三星专为 PCle4.0 SSD 定制的 Elpis 控制器,对速度进行了优化,其读取速度高达 7000MB/s,比 PCle 3.0 SSD 快 2 倍,写入读速也达到了 5000MB/s。为确保稳定的性能,980 PRO 采用镀镍涂层以提高控制器的散热效率,同时使用散热标签实现对 NAND 芯片的有效散热控制。保修方面,980 PRO 支持 5 年有限保修或 600TBW 有限保修。

Galaxy Buds Live 采用了全新的蚕豆造型设计。单边重量 5.6 克,单侧电池容量 60mAh,官方称续航时长在 6 小时左右,配合充电舱能够支持 15 个小时的使用时间。 虽然造型圆润可爱,Galaxy Buds Live 却是人人感受不同。硬质的半开放式设计要佩戴密闭,就对耳朵的形状有了一定的要求,最好还是尝试后再考虑购买。

Galaxy Buds Live 拥有比 Galaxy Buds+ 更大的 12 毫米扬声器,结合 AKG 调音技术能够带来更加出色的音质表现,另外其还配备有三个麦克风以及一个拾音器用于保证通话清晰度,并且支持主动降噪,当然诸如手触控操作等同类产品具备的特性也都没有落下。

Galaxy Buds Live 可与多种设备兼容,并且无需断开或重新连接,即可在兼容设备间无缝切换,比如使用 Galaxy Note 20 拍摄影片时,可以通过耳机的无线麦克风进行录音,比如开启游戏模式时,耳机还能改善音频延迟,再比如利用 Buds Together 功能,可与朋友分享音乐。另外,用户可创建 PUI 物理用户界面快捷方式,实现触摸控制,Bixby 语音唤醒则可查询天气、打开应用、发送消息等。

POCO X3 PRO 是小米海外品牌推出的新机,正面采用 6.67 英寸屏幕,分辨率 2400×1080,支持 120Hz 刷新率和 240Hz 触控采样率,典型亮度 450nits,背部横向三段式纹理设计,黑、银、蓝三色,厚度 9.4mm,重量 215g,侧面指纹识别,共提供了拥有黑色、蓝色、青铜色三种机身配色,运存方面,推出了 6GB+128GB 和 8GB+256GB 两种方案。

本次 POCO X3 PRO 的亮点,是搭载高通骁龙 860 处理器,作为骁龙 855 Plus 的改良升级版,制程工艺 7nm,集成八个 Kryo 485 CPU 核心,频率最高 2.96GHz。

硬件配置上,内置 5160mAh 电池,USB-C 接口,附送充电头,支持 33W 有线快充,30 分钟可充至 59%,大约一小时即可充满。拍照方面,是一款背面四摄方案,一颗 4800 万像素主摄、800 万超广角、微距和一个景深镜头,支持 4K 视频录制。

尼康 Z 卡口系统新成员 — 小巧轻便的定焦镜头尼克尔 Z 40mm f/2

采用了 F2 大光圈设计,明亮的最大光圈,可实现细致的虚化和锐利度,在拍摄星空或其他弱光题材时,可使用更高速快门设定,真实还原点光源。

作为适合日常休闲摄影的便携式定焦镜头,在自动对焦装置中采用了小口径高扭矩的步进马达,在紧凑尺寸和出色自动对焦控制性能之间实现了良好的平衡,长度约 45.5mm,重量约 170g,9 片光圈叶片,0.29 米最近对焦距离。

设计上考虑视频录制,实现安静的操作,有效补偿调整对焦时视角的变化,并实现稳定的曝光,全方位帮助摄影爱好者激发创作热情,释放创意灵感。

来自 1974 年成立的日本 * 级 HIFI 厂家 FINAL 品牌。E3000 作为入门耳塞,音质和配件都是相当的豪华。首先是包装及配件。E3000 随机 5 对硅胶套,这个硅胶套很有意思,按照官方的说法,它是特别设计的,可以适应耳道的方向进行偏斜,使佩戴更加稳定。尝试了最小到大号的四对套子,如果可以将硅胶套前端正好塞到耳朵的第二弯道口,将佩戴得非常紧致,不用担心掉落;此时把耳塞拿出可以看到,硅胶套口确实向耳道弯折的方向有些倾斜。其他配件,就是一个便携袋和一对耳挂。E3000 采用不锈钢外壳抛光,做工也是一贯的 Final Audio Design 的风格,精细和精致,拿在手里有点分量。因为是动圈的原因,耳塞腔体后部有网状的开孔,同样没有一点毛刺。同时,E3000 的线材非常柔软,容易整理。虽然只是条几百的耳塞,但每一个细节都展示了 Final Audio Design 的名厂风范。

