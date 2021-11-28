美国“黑色星期五”购物者减少网上消费，许多人返回商店购物

IT之家 11 月 28 日消息，据路透社报道，尽管有新冠疫情的担忧、供应紧张等问题，但今年美国购物者在黑色星期五期间的网上消费略有减少，许多人回到了实体店购物。

IT之家了解到，根据 Adobe Analytics 的数据，有史以来第一次，黑色星期五（传统上是国外一年中最大的购物日）期间的在线支出有所下降，扭转了近年来的增长趋势。

零售商今年早在 9 月就吸引购物者在网上进行假日采购，因为供应链的问题使他们无法迅速补充年终商品。Adobe 表示，购物者在今年黑色星期五期间的网上支出总额大约为 89 亿美元，低于 2020 年的 90 亿美元。Adobe 说，感恩节期间的网上消费持平，为 51 亿美元。

与 2020 年一样，在劳动力短缺和新冠疫情的情况下，许多零售商今年在感恩节关闭了实体店。根据 Sensormatic Solutions 的数据，商店在感恩节后一天重新开放，购物者的访问量与 2020 年相比增加了 47.5%，但与 2019 年（新冠疫情前的最后一年）相比，下降了 28.3%。

供应链挑战和运输延误可能促使购物者回到商店购物，以增加在圣诞节前及时购得礼物的机会。更多的人在网上购物，他们可以在店内取货，这样可以降低运输成本。

投资者 Navellier & Associates 公司董事长 Louis Navellier 表示，例如，梅西百货 (Macy's)、沃尔玛 (WMT.N)、Target (TGT.N) 和 Kohl's (KSS.N) 让购物者可以灵活地在网上、店内或通过混合方式购物，在黑色星期五成为赢家。

在网上购物的人中，使用智能手机的比例有所增多。加拿大电子商务公司 Shopify（SHOP.TO）表示，其平台上使用智能手机购物的人数从去年的 67% 增加到今年的 72%。

零售商鼓励提前购买节日礼物的举措也可能降低感恩节后第一个星期一 —— 网络星期一的重要性。