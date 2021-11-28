消息称小米 12 系列新品发布会定档 12 月 28 日，新一代数字旗舰将至

IT之家 11 月 28 日消息，此前已有多方消息称小米 12 系列将于年底发布，搭载高通骁龙 8 Gen 1 旗舰处理器。

昨日晚间，数码博主 @熊猫很禿然 放出了一份号称是《小米之家销售指导书》的截图，其中的路线图指出：双 12 将于 12 月 1 日开启，新品发布会定档 12 月 28 日。

@熊猫很禿然 对这份文件的真实性进行了保证，看来小米 12 系列的发布日期已定，我们坐等这款数字新旗舰发布吧。

IT之家了解到，结合此前多方爆料消息，全新的小米 12 系列将延续高素质屏幕规格，采用微曲面屏，搭载高通下一代顶级旗舰芯片骁龙 8 Gen1 芯片，将采用三丛集 CPU 的设计，其中超大核心频率达 3.09GHz，大核心频率为 2.4GHz，小核心频率为 1.8GHz，安兔兔跑分将首次突破百万。

▲ 小米 12 Ultra 概念图

在拍照方面小米 12 系列可能会提供两套影像方案，其中一个为 5000 万像素超大底主摄方案，另一个方案则是会搭载 2 亿超高像素主摄，将采用的是三星不久前发布的 ISOCELL HP1 传感器，尺寸为 1/1.22 英寸。

此外，小米 12 系列还可能分别内置 4700mAh 电池和 5000mAh 电池，有望标配 120W 有线快充以及 50W 无线快充。