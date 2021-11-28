世界最大规模新能源分布式调相机群在青海建成：对加快能源转型发展意义重大

IT之家 11 月 28 日消息，据中新社报道，中国国家电投黄河上游水电开发有限责任公司（简称“黄河公司”）公众号 26 日晚发布消息称，世界最大规模的新能源分布式调相机群正式在青海建成。

11 月 26 日 18 时 21 分，随着珠玉 330kV 汇集站 3 号调相机 168 小时试运行结束，由黄河公司负责建设的“青豫直流”特高压工程一期 405 万千瓦配套电源点首批 16 台 50 兆乏分布式调相机项目全部并网投运，各项指标优异，标志着世界最大规模的新能源分布式调相机群正式形成，将有效保障“青豫直流”工程具备 400 万千瓦输电能力。

“世界上首次探索电源侧大规模安装分布式调相机的实践，将有效解决跨区直流输电和新能源大规模接入电网带来的电压稳定问题，对于加快推动能源转型发展具有重大意义。”黄河公司工程技术部薛宁说。

黄河公司新能源投资开发有限公司执行董事李志表示，21 台调相机全部投运后，预计可提高青海海南地区新能源发电能力 315 万千瓦，年均增发新能源电量 70.2 亿千瓦时，相当于减少燃煤 318.9 万吨，减排二氧化碳 574.2 万吨，经济效益和环保效益显著。

IT之家了解到，新能源分布式调相机具有系统简单、集成度高、调节性能好等优点，既能发挥系统动态无功储备的作用，又能为新能源电站提供次暂态、暂态、稳态的全过程无功补偿与电压支撑，将极大地提升“西电东送”重要通道的新能源输送能力，对于大规模新能源集中开发具有借鉴和示范作用。