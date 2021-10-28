国产单机游戏《光明记忆：无限》宣布 11 月 12 日发售，放出终极预告片

IT之家 10 月 28 日消息，飞燕群岛工作室今日晚间宣布，《光明记忆：无限》PC 版本将在 11 月 12 日正式发售，并带来了一则终极预告片，15 分钟实机演示计划将在一周后公布。

IT之家了解到，《光明记忆：无限》是一款国产 FPS 单机游戏，在《光明记忆：第一章》发售一年后，历时 22 个月重新打造的独立游戏作品，其游戏剧情、战斗玩法、关卡设计、场景美术、音效设计、配音配乐等内容均得到了重新设计。

游戏故事内容以线性流程推进叙述，玩家将以角色舒雅的身份前往空中大陆阻止神秘组织找到古老生物重生秘密，体验未来科技与古老文明的作战，感受血腥畅快的厮杀之旅。

STEAM/GOG 版《光明记忆》玩家，在发售解锁时，游戏库将免费加入《光明记忆: 无限》。主机版的移植工作已经接近尾声，计划在今年晚些时公布更多信息。

游戏特性：

《光明记忆：无限》PC 版支持 21:9 超宽屏，第五代 TAA 抗锯齿技术，以及 Xbox 手柄操作特别优化。并且在游戏开发过程中与 NVIDIA 开展了深入的技术合作，在先前已经支持的光线追踪和 DLSS 技术基础上，增加了对 NVIDIA Reflex 技术支持，旨在把游戏延迟降到最低，提供最佳游戏体验。

皮肤 DLC：

在游戏免费升级同时，希望能尽量平衡开发成本，游戏提供多种角色皮肤及武器皮肤 DLC 供玩家选择购买，其中近一半皮肤也可在游戏中击杀一定数量敌人获得，所有皮肤均为外观类别无属性。

高清视频截图：

