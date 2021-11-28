iOS 限免 App 精选：Simple Notch，刘海壁纸 DIY 工具（¥6→0）

IT之家 11 月 28 日消息，今天小编给IT之家小伙伴带来几款 iOS 限免应用，可能会对大家有所帮助。
噪声测量 App《dB meter》，原价 18 元 ，目前得分 4.8 分，支持多种语言，所有 iOS 13.1 以上机型均可使用，包括 iPhone、iPad、iPod touch 和 M1 Mac（macOS 11.0）。
值得一提的是，如果你有 Apple Watch 的话，其实不需要第三方 App 也可以测量噪音。
分贝仪应用程序以及具有专业噪声计工具 OKTAVA110A-PRO 校准。
测量声级/噪声：
- 当前平均水平
-Peak 水平
- 平均最高水平
-Absolute 最高水平
对（在设置的变化）图直方图：
- 当前平均水平
-Peak 水平
附加功能：
- 保存测量
定向-Upside 下来使用方便。
要重置最大值或平均最高 - 只需轻按就可以了。
你可以自我校准它设置（范围为-20.0dB 至 + 20.0 分贝）
益智游戏《Scalak》，这是一款专为 iPad 设计的图形填充游戏，暂列“家庭聚会”类第 2 名，得分 4.9 分，所有 iOS 9 以上机型均可使用。
耳朵壁纸 - Simple Notch，这是一款能够美化 iPhone 13、iPhone 12、iPhone 11、iPhone X 的刘海的应用，你可以通过叠加不同的刘海样式来创作适合你的个性小耳朵壁纸。
这款 App 原价 6 元，得分 4.9 分，可以尝试一下。
模板多样，精心打造了近 30 余款耳朵样式，造型可爱，完美贴合
○无需解锁，所有样式都可以直接使用
○特别定制，另有 16 款小耳朵样式专为 iPhone SE & iPhone 8 定制，不仅能去刘海，还给你的手机加上搞怪刘海~
更多样式我们会不断更新，相信总有一款你会喜欢的~
如果没有... 后续版本我们再加！