上海市消保委扒了 12 款 App 自动续费扣款期限，发现有家竟提前 3 天扣费

IT之家 11 月 23 日消息，近期“App 自动续费扣款”问题引起热议，IT之家了解到，不少 App 通过设置首月优惠的方式吸引消费者选择连续包月，很多用户本以为能通过连续包月省点儿钱，不料却掉入了自动续费的陷阱。

据上海市消保委公众号消息，他们今日扒了一下 12 款 App 自动续费扣费期限，看看这些 App 究竟在什么时间节点自动扣费的，结果发现个别 App 竟然提前 3 天就扣费了。

为了让消费者直观地进行比较 12 款 App 自动扣费期限，上海消保委特意制作了表格：

通过上面的表格来看，大部分 App 自动续费扣费时间节点设置在到期前 1 天，消费者只要在到期前 1 天手动操作取消。但是也有少量 App 的扣费时间节点较为模糊，更有个别 App 竟然提前 3 天就扣费了。

上海市消保委认为，付费会员制其实是各大平台建立与消费者之间强关系的一种商业模式。实现盈利的前提不外乎两点，除了会员数量多多益善外，就是会员会期的持续性。然而，部分平台并没有从提供优质服务和体验角度增加会员粘性，反而总是算计如何给会员套上枷锁。前期使用一些小套路让消费者“被自动续费”，后期设置提前扣费、甚至超前扣费，利用会员的粗心大意赚取“记忆税”，从而完成禁锢会员的最后和关键的一个环节。很多消费者因为追一部剧 、看一部电影、或者不小心而付费成为会员，本质上属于“会员月卡族”，也并没有成为长期会员的意愿。提前 3 天就扣费的做法一定程度上违反了自愿公平原则，也缩短了消费者选择周期，致使很多消费者“会员到期时再去取消也来得及”的想法难以实现。