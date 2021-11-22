分析师预计京东方今年将向苹果供应 1800 万块 OLED 屏幕，其中 300 万块是 iPhone 13

11 月 22 日消息，据国外媒体报道，研究机构 UBI Research 分析师预计，已进入 iPhone 供应链的国内屏幕制造商京东方，在今年能向苹果供应更多 OLED 屏幕。

分析师预计京东方今年将向苹果供应的 1800 万块 OLED 屏幕中，1500 万块将用于 iPhone 12，余下 300 万块用于 9 月份推出的 iPhone 13。

分析师还表示，就供应量而言，京东方今年向苹果供应的 OLED 屏幕，将占到苹果 iPhone 今年屏幕需求量的约 10%。

虽然分析师预计京东方今年将为苹果 iPhone 13 供应 300 万块 OLED 屏幕，但目前还不清楚京东方是否已经获得了苹果 iPhone 13 屏幕的正式订单。

在 9 月份曾有外媒报道称，苹果已给予京东方一份 iPhone 13 所需 OLED 屏幕的风险订单，也就是有条件批准为 iPhone 13 供应 OLED 屏幕，只要京东方在规定的时间解决了苹果方面指出的产品问题，完全达到苹果的要求之后，就将获得苹果的正式订单。只有在获得正式订单之后，京东方才可能向苹果大规模供应。

至于 iPhone 12 所需的 OLED 屏幕，外媒此前在报道中多次提及京东方已经开始供应，除了用于翻新的 iPhone 12，还用于全新的 iPhone 12。但外媒在报道中并未提及，京东方今年向 iPhone 12 供应的 OLED 屏幕，是否还是只用于标准版，也就是 6.06 英寸的 OLED 屏幕。