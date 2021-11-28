美国厂商推出 Luna X2 电动山地车：2.5 kW 中置电机/12 速变速，约 2.7 万

IT之家 11 月 28 日消息，根据外媒 electrek 报道，来自美国南加州的电动自行车厂商 Luna Cycle 推出了最新的 Luna X2 电动山地车。这款车外形动感，采用软尾设计，具有前后避震。自行车结构、变速系统与传统山地车类似，只不过在车架内置了电池和电动机，可以提供最大 2.5 kW 的功率。

Luna X2 相比第一代电池容量提高了 20%，车架后连杆有了升级，动力更强。这款车搭载 48V 电池组，容量 17.5Ah，820Wh，电池组可以从下方拆卸，平时能够完全隐藏在车架内部，保证美观。

自行车搭载 Bafang M600 中置电机，是当今市面上最强大、扭矩最大的自行车用电机之一。Luna 设计了 Ludicrous 控制器对电机进行控制，用户可以自行调节不同的模式。在最大功率下，电动机的输出功率可达 2500 瓦，车主完全不需要踩踏也能够行驶。

速度方面，该车仅凭电动机可以达到 45 km/h 的速度，这是由于美国法规的限制。如果结合人力，可以实现 50-65km/h 的速度。

Luna X2 电动车采用 27.5 英寸大尺寸轮圈，使用了 MAXXIS 轮胎。该车后轮搭载 SRAM Eagle 12 速变速系统，牙盘为单盘设计。减震方面，这款车拥有 RockShox Deluxe Select + 前叉，行程 210mm；RockShox Debonair Yari 后减震，行程 160mm。刹车系统方面，采用了 SRAM 4 活塞油压碟刹。

这款车重量为 26 千克，相比传统自行车要重很多，但是相比大多数电动自行车要轻便许多。

IT之家了解到，Luna X2 电动车售价 4200 美元（约 26838 元人民币），在本周发布后几乎立刻售罄。