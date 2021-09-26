北京：9 月 28 日起禁止乘客携带电动代步工具乘地铁

IT之家 9 月 26 日消息 根据微信公众号“北京交通订阅号”消息，为进一步加强北京市轨道交通运营安全管理，保障运营秩序，维护安全、便捷、和谐的乘车环境，依据《北京市轨道交通运营安全条例》等规定，市交通部门对《北京市轨道交通乘客守则》进行了修订，明确自 2021 年 9 月 28 日起，禁止乘客携带电动代步工具进站乘车。

此外，经综合各方意见，并广泛征求社会意见，《北京市轨道交通乘客守则》对第六条、第十四条相关内容进行了修改：

第六条增加“不得携带电动代步工具以及其他妨碍站内、车内通行或对运营安全可能造成影响的物品乘车，无障碍用途的电动轮椅除外”内容，明确乘客不得携带电动代步工具进站乘车。

第十四条第九项删除“自动平衡车”内容，明确乘客“不得在车站、车厢使用折叠自行车、各类滑板车、滑轮鞋、滑板等，不得携带充气气球进站乘车。”

IT之家了解到，北京市交通部门表示，电动自行车等部分产品存在：防火性能低、起火后无法尽快有效扑灭、可能堵塞通道并影响疏散等安全问题。在地铁车站、列车环境相对封闭的地下空间，存在较大安全风险。

官方表示，代驾行业及最后一公里通勤问题，可由共享单车等其他交通方式予以解决。