Schwinn 推出 Marshall/Coston 三款电动自行车：250W 轮毂电机，7 速变速

IT之家 11 月 24 日消息，根据外媒 electrek 报道，国外厂商 Schwinn 今日推出了 Marshall、Coston CE、Coston DX 电动自行车。自行车外观上与传统山地车十分类似，后轮采用轮毂电机，并提供与山地车类似的飞轮和变速器。

三款车有的包含上管，有的没有上管，均提供 S/M 和 L/XL 两种尺寸，适用于不同身高的用户。

第一款车型 Marshall 针对轻度越野用途设计，采用 2.3×27.5 英寸大尺寸轮胎，提供良好的抓地力。自行车具有减震前叉、前后灯光，配备前后线碟刹车系统。自行车电动机功率 250W，在电动机帮助下可以轻松实现 32 公里/小时的速度。

Marshall 电动自行车的下管比较粗壮，内置 288Wh 电池，续航里程可达 56 公里。目前，该产品在亚马逊售价为 1499 美元。

Coston CE 这款车体积较小，没有上管，前后轮具有挡泥板。这款自行车电池容量、续航里程与上一款车相同，速度 32 公里/小时，通过车把拇指来控制油门，售价 1699 美元（约 10856.61 元人民币）。

IT之家了解到，第三款车型 Coston DX 自带后置货架，以及前后挡泥板、上管。这款自行车的车轮更小，适用于一般道路通勤用途。该车型电池容量提升至 360Wh，续航里程增加到 72km。

IT之家了解到，这款车售价是最高的，高达 1999 美元（约 12773.61 元人民币）。

除此之外，Schwinn 公司此前还推出过价格更低的 EC1 电动自行车，售价仅为 898 元，续航 51 km。