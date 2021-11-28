首批受邀成为苹果生态开发商，邦克仕推出多款 MagSafe 配件

IT之家 11 月 28 日消息，邦克仕今日举行 2021 冬季新品分享会，推出多款新品，例如“防弹级别”的 MagSafe 芳纶纤维保护壳、Benks 背夹电池 MP03 等，部分 iPhone13 系列新品已在线上开售。

此外，邦克仕还宣布和杜邦正式“牵手”，展开凯芙拉材料战略合作！将在壳膜材料工艺、创新产品研发、人文创作等方面长期合作；在玻璃应⽤上与康宁，肖特等跨国企业达成了独家材料授权合作。

IT之家了解到，邦克仕宣布与坐拥抖音百万粉丝的兔克兔克达成授权合作，推出今年冬季的重磅产品 ——Benksx 兔克联名暖手充电宝、暖桌垫、数据线扎线带、驱蚊手环等。

Benks 还透露，今年 4 月份推出的 MP01 磁吸无线充背夹电池大获市场欢迎，在上市一个半月就突破了 10 万 + 的销售量。

Benks 背夹电池 MP03 在 MP01 的基础上，升级为 10000mAh 大容量磁吸背夹电池，采用双电芯的设计，使得整体充电效率大大提升，提供多个接口，可实现三设备同时输出，最大可提供 15W 无线和 22.5W 的有线快充速率，安卓手机和耳机可以充。

Benks MagSafe 芳纶纤维保护壳是⽬前苹果⾸款 MagSafe 认证芳纶纤维保护壳，保留经典保护壳设计，拥有五层凯芙拉材料叠加防弹级别⼯艺应⽤，微⽶级激光的孔位切割技术，每⼀个保护壳⼏乎都是纯⼿⼯打造，宣称可为 iPhone 提供防弹级别的保护。

MagSafe ⽆线充 W06，⽀持 MagSafe 磁吸功能，内置磁体可以与⼿机实现精准对⻬，独⽴的线圈设计，峰值输出 15W 快充，铝合⾦外壳搭配深空灰的阳极氧化⼯艺配⾊，更好散热能力满⾜邦粉的极致追求。

MagSafe ⽆线充散热器 W07，拥有航天级的半导体制冷技术，“让降温瞬间完成”。这款散热器还支持通过磁吸的方式来附着手机，解决传统散热背夹带来屏幕遮挡和误触按键的烦恼，同时还具有强大的无线充功能。

MagSafe 桌⾯磁吸⽀架 W08，使⽤最新的电源管理⽅案，磁吸⽆线充或底座⽆线充，哪个优先放置哪个就能实现快充功能，真正做到⼀芯两充，智能分配，功能更强⼤。