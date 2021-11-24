抛光布、充电线、有线耳机等苹果配件为何都是 19 美元？分析师：让消费者感觉刚刚好

11 月 24 日消息，最近苹果售价 19 美元的抛光布让引发不少网友的跟风讨论或者直接吐槽。事实上，如果留意就会发现，苹果很多配件的定价都是 19 美元，这是为何？

不难发现，苹果的定价策略很少允许配件价格低于这一门槛。从苹果官网可以发现，包括苹果抛光布、充电线、有线耳机以及电源适配器在内的 18 款苹果配件售价都是 19 美元。

这些售价 19 美元的苹果配件，加上苹果手表、AirPods 苹果耳机和其他小型设备，成为公司不断增长的可穿戴设备、家居和配件类产品业务的一部分。在截至今年 10 月的最近一个财季，苹果相关产品营收超过 80 亿美元。

▲ 除了苹果抛光布之外，还有很多苹果配件售价 19 美元

尽管苹果拒绝就其定价策略发表评论，但科技行业分析师表示，苹果青睐 19 美元的产品价格有几个原因。

他们说，19 美元正好合适，既不太高也不太低，不会吓跑公司的目标客户。当你购买售价 799 美元的 iPhone 13 或售价 1999 美元的 MacBook Pro 等大件苹果商品时，区区 19 美元的附加产品功能实际上就会不值一提。分析人士还指出，19 美元的定价也恰好高到足以表明消费者买的是优质产品。

不是太高

几乎所有苹果产品的价格都以数字 9 结尾。当然，这是一种广泛使用的零售策略，被称为“魅力定价”，其基础是几十年来的消费行为研究，旨在为消费者带来一种物超所值的感觉。

分析师们表示，对于那些愿意为基础科技产品和服务支付额外费用的富裕消费者来说，19 美元也是一个不错的价位。风险投资公司 Loup Ventures 执行合伙人吉恩・蒙斯特 (Gene Munster）表示：“即便定价 1 美元的产品拥有实实在在的竞争力，当价格低于 20 美元时，这些消费者根本不会考虑。”

此外，19 美元的价格也恰好低到让购物者觉得自己买到的是很特别的产品。

电子商务咨询公司 UpCounting 合伙人阿伯尔・赛义德（Abir Syed）说：“苹果希望确保自家产品的消费者一直感觉良好。”他补充说，即使消费者买到的不是什么好东西，“也会感觉良好。”

也不是太低

但有个问题在于，售价远低于 20 美元的充电线、电源适配器和抛光布可能会给人一种产品“廉价”的感觉。苹果的成功在很大程度上是基于产品定位：一种可以买得起的奢侈品，定价虽然稍高，但值得拥有。

赛义德说，“19 美元的产品价格可以让苹果得到魅力定价的好处，而且发出了一个信号，那就是这是一款高端产品。”

这种定价策略在很大程度上取决于购物者在哪里购物。如果在苹果网站上或苹果零售商店，消费者不会像在亚马逊电商平台上购买特定商品那样寻找便宜货。“绝大多数人会说，在亚马逊上花 20 美元买一块抛光布太荒唐了，”赛义德说。“但在苹果官网或零售商店，人们很少进行类似比较。”

专家表示，以苹果抛光布为例，19 美元的定价反而比 9 美元创造了更多需求。这款售价 19 美元的抛光布发布后不久就在网上走红，甚至出现一布难求的局面。

蒙斯特说，这件事显示出苹果在市场上的影响力。他说：“不是每个品牌都能做到这一点。”