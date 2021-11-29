消息称苹果明年可能先发布 AR 设备，但会延迟很久才开售

11 月 29 日上午消息，彭博社的记者马克古尔曼（Mark Gurman）在他最新一期的 Power On 时事通讯中写道，苹果公司计划在 2022 年推出一款头戴设备，但这并不意味着用户会很快买到它。

随着 2021 年即将结束，苹果公司可能在 2022 年推出的产品成了众多媒体的关注点，一些声音认为，自该公司推出 Apple Watch 这个类别以来已经过了五年多，下一次重大发布将是一个 AR 头戴设备。

根据该报告，这款传闻中的头戴设备可能跟初代 iPhone、iPad 或 Apple Watch 一样：苹果会先发布它，但需要间隔一段比较长的时间才能正式上市。

苹果公司的第一款头显将采用复杂且造价昂贵的设计，并配有可替换的镜片。该公司可能需要与全球各国有关部门就近视镜片进行合作，并与众多制造商合作开发双方此前均未曾出货的复杂技术。

这需要时间，当然，苹果希望在公众视野中出现这样一个突破性的新类别，但又要避免提前曝光的风险。

类似的“先发布再延迟上市”行为在 Apple Watch 发布时候曾经有过，这款产品最初是随着 iPhone 一起发布的，但到了第二年 4 月才上市，也就是从发布到上市经历了 227 天。

▲ Apple Watch 是典型的先发布延迟开售的样本

古尔曼提到：“Apple Watch 首次亮相时，库克正面临上任 CEO 三年后着来自投资者和客户的压力，外界要求推出新的产品类别。再拖 200 天就很难了。此外，它与尺寸更大的 iPhone 6 系列和 Apple Pay 完美结合。”

知名的分析师郭明錤也证实了苹果的计划，报告称该公司将于 2022 年第四季度推出新款 AR 头戴设备，它拥有“与 Mac 同等计算能力”的处理器，其芯片设计将是苹果 AR 头显与竞争对手最显著的区别：

具有 Mac 级（PC 级）计算能力；

无需依赖 Mac（PC）或 iPhone（手机）即可独立运行；

支持全面的应用，而不是特定的应用。

另外，有传言指出了两种不同的产品：AR 头显和 MR（混合现实）头显，古尔曼表示这两种产品“价格昂贵”。苹果将受益于这个漫长发售时间表，围绕下一个重要产品类别进行准备。

需要几个月的必要宣传才能让人们对新的（且价格昂贵的）产品感兴趣，并给 App 开发者留出足够的时间。我们或许可以看到苹果在其 2022 年全球开发者大会上宣布推出这款头戴设备，并将该活动的重点放在 AR 和 VR 应用程序开发上，然后它可以在明年晚些时候甚至 2023 年发货。