华为鸿蒙系统“出行服务”众测开启报名：以卡片形式展示航班、火车等信息

IT之家 11 月 29 日消息，华为鸿蒙系统在近日开启了“出行服务”3.0.6.201 版本的众测招募，活动日期为 11 月 26 日至 12 月 5 日。

任务介绍

【下载安装】

1.点击本页面下方“下载”按钮，下载安装出行服务众测版本。

2.安装完毕后不要通过本页面下方的“打开”按钮进入应用，回到桌面左下角或右下角上划屏幕进入服务中心。

3.在搜索框搜索“出行服务”，弹出出行服务应用图标，长按图标弹出复选框，选择卡片模式“添加到桌面”。

【添加行程路径】

点击“开始体验”后同意隐私协议，即可开始体验:

1.收到订票短信后出行服务识别短信自动添加行程

2.长按一级卡片弹出编辑弹框，选择编辑入口手动输入信息添加行程

【众测内容】

1.安装出行服务 FA，体验航班/火车预定查询、航班/火车动态变更提醒、出发地/目的地天气提醒、打车导航、UI 界面体验。

2.测试时可进行录屏，截屏，问题提交 beta 单实时反馈。

IT之家了解到，出行服务 FA 是鸿蒙系统智慧出行推出的航班/火车个性化出行服务平台，以卡片形式直观展示航班/火车信息，支持航班/火车的动态变更提醒，涵盖打车导航、天气、闹钟提醒等功能。