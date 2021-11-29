从总统府到平民，俄国人超迷马斯克

11 月 29 日消息，作为电动汽车制造商特斯拉的首席执行官、SpaceX 创始人、雄心勃勃的火星殖民者，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 可以说是俄罗斯人最喜欢的国际人物。

马斯克在俄罗斯拥有近乎无限的吸引力，特别是作为外国人的情况下，这非常罕见。究其原因有很多。有人说是因为他在太空探索中的冒险经历，这是个很容易引起俄罗斯人怀旧情绪的话题。

但也有人认为，俄罗斯人迷恋马斯克是因为，在该国创业冒险和巨大机遇并不常见。或者，这可能是对经常被指控腐败的、富有的寡头的反应，他们缺乏马斯克那种古怪和不拘一格的网络形象。

许多俄罗斯人认为，马斯克的成功故事是一种鼓舞，他从南非移民到美国并取得了巨大成功。

社会学研究和咨询公司 Platforma 创始人阿列克谢・菲尔索夫 (Alexey Firsov) 是曾撰写过关于马斯克在俄罗斯受欢迎程度的报告。他说：“马斯克成了俄罗斯资本主义的鲜明对立面，指引你如何才能以正确的方式致富，如何用正确的方式花掉赚来的钱。”

菲尔索夫补充说：“俄罗斯不容易产生这种偶像般的人物，但却很容易喜欢上马斯克，因为他与华尔街的亿万富翁没有关系，他也不是美国本土人，而且经常与俄罗斯打交道。因此，马斯克不会受到敌视，这对需要这种形象的阶层来说很重要。”

虽然马斯克在美国和其他地方受到了很多批评，其中很大程度上是因为税收问题和他强硬的风格，但他在俄罗斯的粉丝俱乐部一直延伸到克里姆林宫。

今年 2 月，马斯克发帖给克里姆林宫，希望在音频社交媒体 Clubhouse 上与俄罗斯总统 Vladimir Putin 会面。尽管 Putin 和马斯克目前还没有准备好面对面会面，但克里姆林宫发言人德米特里・佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 证实，莫斯科对此真的很感兴趣。

佩斯科夫还说：“Putin 对技术、创新和有远见的想法都有极大的兴趣，我们相信，在这些领域，有许多非常有趣的话题值得他与马斯克谈论。总统非常感谢有机会与这些有远见卓识的人交流。”

太空成功

在马斯克邀请 Putin 在 Clubhouse 上聊天几个月后，克里姆林宫向马斯克提出了自己的要求。佩斯科夫邀请马斯克通过视频在学生论坛上发表演讲，后者欣然同意，这让许多未来的火箭科学家们感到震惊，他们在 45 分钟的会议上问了马斯克许多问题。

现年 19 岁的丹尼尔・加夫里洛夫 (Danil Gavrilov) 是萨马拉国立研究大学的二年级学生，也是制造火箭模型的学生团体 RocketLAV 的成员。他说：“现在朋友们介绍我时，总会加上这是与马斯克对过话的人。”

加夫里洛夫在谈到马斯克时说：“从小时候起，他就一直激励着我。对我来说，马斯克是个喜欢设定不可能目标然后又实现这些目标的人，而且他不仅仅是在火箭制造领域取得这样的成就。”

在演讲期间，马斯克赞扬了俄罗斯科学家康斯坦丁・齐奥尔科夫斯基 (Konstantin Tsiolkovsky) 和苏联太空计划设计师谢尔盖・科罗廖夫 (Sergei Korolev)。他还表示：“我们即将在俄罗斯开拓特斯拉业务，我认为这会很棒！”

马斯克还对与会者说：“这里有很多人才和资源，希望这种能量能延续到未来，我只想鼓励人们努力让未来变得比过去更好，并对未来持乐观态度。”

2001 年，马斯克访问莫斯科，寻找改装后的洲际弹道导弹。当时，他刚刚开始自己的太空努力，想把任何东西送上火星。

俄罗斯人没有给马斯克提供他希望的交易。在 2012 年接受采访时，马斯克的合作伙伴称这段经历是对他的侮辱，这促使马斯克自己开发火箭。次年，他创立了 SpaceX 公司。

从那时起，马斯克与俄罗斯航天局 Roscosmos 的关系就陷入低谷。他与该机构局长德米特里・罗戈津 (Dmitry Rogozin) 已经发生了几次公开争吵。

然而，这些争论反而提升了马斯克在俄罗斯人中的人气。社会学家菲尔索夫说：“马斯克与俄罗斯人对太空项目的刻板印象形成鲜明对比，这些项目大多是官僚主义的，缺乏想象力，不像马斯克的火星计划那样吸引人。”

即使是罗戈津似乎也是马斯克的仰慕者，他在 8 月份接受采访时称，他将为俄罗斯联盟号飞船 MS-19 的发射发出三份特别邀请：马斯克（在俄罗斯深受尊敬的人）、还有同为太空探险家的杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）和理查德・布兰森（Richard Branson）。罗戈津还提出邀请马斯克到他家喝茶。

火星鸡尾酒

对于现年 29 岁的调酒师帕维尔・安东诺夫 (Pavel Antonov) 来说，其人生目标可以追溯到 2016 年的电影《太空旅客》，这是一部发生在豪华飞船上的科幻浪漫故事。电影中有个名为亚瑟（Arthur）的角色，是由迈克尔・辛（Michael Sheen）扮演的机器人调酒师。

安东诺夫说：“我立刻想到，马斯克肯定需要这样一个人，他能分散人们对所有问题的注意力。至少一个小时，你可以坐在吧台，忘掉一切，谈论中立的话题。从那以后，我决定要成为火星上的第一个调酒师。”

为了引起马斯克的注意，在莫斯科 The Bix 充当调酒师的安东诺夫在 4 月份发起了一项社交媒体活动。他试图用俄语和英语向马斯克发推特。在他的一篇 Instagram 帖子中，一名身穿太空服的宇航员手里拿着 (PS 过的) 鸡尾酒摇壶。

尽管马斯克没有对此作出回应，但安东诺夫确实得到了一些认可。8 月份，SpaceX 发布了招募“太空港调酒师”的公告。从那以后，安东诺夫得到了一份“火星契约”。

安东诺夫还为火星调制了一种标志性的鸡尾酒，它是明亮的蓝色，代表太空。安东诺夫说，上面有一个红色樱桃，就像红色星球火星一样。

安东诺夫说：“也许激励我追随马斯克的决定性因素是他说你不应该害怕失败。而在俄罗斯，如果你犯了错误，它就会始终跟着你。但马斯克的观点似乎是，如果你犯了错误，意味着你也获得了经验，从中吸取教训，不会再犯。我认为这对俄罗斯人来说是独一无二的。”

相关商品很常见

在俄罗斯网上，很容易就能找到与马斯克相关的商品。一家专业零售商销售以马斯克为俄罗斯东正教标志的运动衫。另一家由设计师基里尔・卡拉瓦耶夫 (Kirill Karavaev) 创立的专卖店，专门以马斯克的高光时刻为主题进行设计。

卡拉瓦耶夫最畅销的衬衫之一是一张马斯克的脸素描，上面写着：“埃隆・马斯克，你觉得怎么样？”这如今已经成为俄罗斯最流行的表情包之一。

驾驶特斯拉汽车的卡拉瓦耶夫说：“我自己也穿这类衣服，你可以感觉到这里的人真的很喜欢马斯克，想穿些符合他形象的衣服。我认为俄罗斯人之所以喜欢他，是因为他颠覆了规则和制度，创造了新的东西。也许在俄罗斯，我们就是喜欢这样的人。”