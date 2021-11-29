联发科天玑旗舰战略暨新平台发布会邀请函抵达 IT之家，12 月 16 日见

IT之家 11 月 29 日消息，日前，联发科全球发布了天玑 9000 处理器。这款芯片的国内发布会将于 12 月 16 日下午 2 点举行，IT之家现已收到“天玑旗舰战略暨新平台发布会”邀请函。

联发科天玑 9000 国内发布会邀请函是一个全息投影的模拟装置，手机播放视频然后倒扣在上面，四棱锥四面都可以看到视频信息。

IT之家曾报道，本月 19 日，联发科技正式发布了天玑 9000 新一代旗舰 5G 移动平台。CPU 参数方面，天玑 9000 芯片采用台积电 4nm 工艺 ＋ Armv9 架构组合，配备一颗高性能 Cortex-X2 超大核心，3 个 Arm Cortex-A710 核心以及 4 个 Arm Cortex-A510 能效核心。

GPU 方面，天玑 9000 采用 Arm Mali-G710 图形处理器，并推出移动光线追踪 SDK 套件，包括 Arm Mali-G710 十核 GPU、移动端光线追踪图形渲染技术、支持 180Hz FHD + 显示。

天玑 9000 内置 M80 5G 调制解调器，符合新一代 3GPP R16 5G 标准，支持 Sub-6GHz 5G 全频段网络，可在提升网速的同时大幅降低通信功耗。