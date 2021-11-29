《生化奇兵 4》爆料：名称为《生化奇兵：隔离》，将于明年一季度发售

IT之家 11 月 29 日消息，2019 年底，2K 公司宣布成立 Cloud Chamber 工作室，负责知名游戏 IP“生化奇兵”的最新续作开发，预计为《生化奇兵 4》。

近日，爆料者 oopsleaks 称，《生化奇兵 4》的名称将为《生化奇兵：隔离（Isolation）》，采用虚幻引擎 5 打造，将于 2022 年 1 季度发售。

该游戏将由前《看门狗：军团》《古墓丽影：暗影》《黑手党 3》《杀出重围：人类分裂》的开发者制作，游戏内有两个意识形态完全不同的城市，在地理上正好互为反面，双方则通过边界进行“垂直战争”。

IT之家了解到，此前 Cloud Chamber 在 Greenhouse 上发了一篇招聘声明，要求适应虚幻引擎 5 融入的新技术，以此在虚幻引擎 5 上工作，暗示《生化奇兵 4》将采用虚幻引擎 5 开发。

“生化奇兵”系列目前共有三部作品，其中最新的《生化奇兵：无限》发布于 2013 年，至今已有 8 年的历史了。

该系列游戏的特色为生动的冒险剧情、独特的蒸汽朋克风格，以及在游戏中以小见大的社会反映。游戏形式为第一人称射击冒险游戏，采用线性叙事，目前第三作《生化奇兵：无限》在 Steam 商城的评价为“好评如潮”。

今年 4 月份，Cloud Chamber 还放出了一个“高级编剧”的招聘，职位描述中明确提到了“我们正在寻求一名编剧，他能在一个开放世界设定中编织有影响力、角色驱动的故事”，暗示下一代《生化奇兵》可能是开放世界。