中科网联：智能电视在一、二线城市使用比例为 41%，海信/创维/TCL 排名前三

IT之家 11 月 29 日消息，今日中网联 CCData 发布了《2021 智能电视行业发展及受众价值研究报告》。报告显示，智能电视在二线及以上城市的用户分布比例为 41%，三线城市总体比例为 27%。从一、二线城市智能电视品牌占比来看，海信、创维和 TCL 是占比排名前三位的品牌。

智能电视用户构成方面，25-34 岁拥有本科学历且已婚群体是智能电视中占比较高的用户群体，成熟的家庭用户是智能电视的主体使用人群。用户的男女比例基本持平，职业构成中企业白领占据近 40% 的比例，有未成年子女的已婚群体中，4-6 岁及 7-12 岁子女的拥有占比最高。

收入方面，智能电视用户个人平均月收入集中在 6-8K，占比近 50%，其次为 8-12K，占比近 30%，智能电视用户个人收入处在中等水平；家庭平均月收入主体集中在 8-30 万区间，占比 43%，其次为 3-8 万区间，占比为 29%。此外，60% 智能电视用户拥有房产，46% 拥有汽车，有车一族的用户车型集中在紧凑型/紧凑型 SUV 和中型车几种类型。

除此之外，报告还显示，在智能手机端 App 的使用方面，除日常普遍应用的系统工具之外，聊天社交、视频服务和电子商务是使用占比最高的 App 类别，其中视频服务排在第二位。针对智能电视用户在电子商务平台上的购买占比，家居家装在整体占比中比例最高，接近 40%，其次为食品酒水和电脑办公类别。

IT之家了解到，智能电视家庭在其它智能家居设备的使用上，智能 IP 摄像头占比最高，达到了 36%；其次是智能语音助手/智能音箱，占比 33%。

消费者在选购智能电视时，内容/应用资源的丰富、全面是最受关注的，其次是能够直接收看视频 App 内容。此外，关于人工智能 AI 新功能方面，语音控制是消费者认知最多，最关注的功能。其次是自动识别播放场景，来进行画面调节。