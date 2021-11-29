因半导体和其他零部件持续短缺，丰田 10 月全球产量同比暴降 26%

11 月 29 日消息，据国外媒体报道，周一，丰田汽车公布了 2021 年 10 月份的销量、产量和出口量数据。

该公司表示，由于半导体和其他零部件持续短缺，其 10 月份的全球汽车产量为 627452 辆，与去年同期的 845107 辆相比，同比下降 25.8%，这是该公司产量连续第三个月下降。今年前 10 个月，该公司的全球产量为 696.1987 万辆，同比增长 10.1%。

本月早些时候，丰田汽车表示，由于东南亚对经济活动的限制最近有所放松，11 月份的全球产量预计将达到创纪录的 85 万至 90 万辆。

此外，该公司在早些时候还表示，12 月份的全球产量预计将达到 80 万辆，将创本月最高纪录。

在销量方面，丰田汽车 10 月份的全球销量下降 20.1%，至 677564 辆。今年前 10 个月，该公司的全球销量为 798.97 万辆，同比增长 15.4%。

在出口量方面，该公司 10 月份的出口量为 97047 辆，同比下降 48.4%。今年前 10 个月，该公司的出口量为 142.5542 万辆，同比增长 1.2%。

由于受芯片短缺影响，多数汽车制造商被迫关闭工厂、削减产量，其中也包括丰田汽车。今年 9 月份，外媒报道称，在全球芯片短缺的情况下，丰田汽车已开始要求部分供应商提高芯片库存水平，从传统的 3 个月提高到 5 个月。