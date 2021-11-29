雷诺 AIR4 复古概念飞行汽车亮相：纯电驱动，能飞 700 米高

IT之家 11 月 29 日消息，雷诺为庆祝其标志性的 4L 汽车诞生 60 周年，推出了一款飞行汽车，名为 AIR4，这是一款与设计工作室 TheArsenale 合作打造的飞行汽车。

这款概念飞行汽车延续雷诺 4L 的设计造型与尺寸，AIR4 能够在高达 700 米的高度飞行，是一个未来主义的概念飞行汽车，由碳纤维制成，以保持较低的重量，并由一个位于四个双叶螺旋桨中心的车身组成。

雷诺 AIR4 没有车门，不提供乘客位，仅提供驾驶员（操纵员）一个位置。虽然 Air4 被称之为电动飞行汽车但却没有车轮，仅有位于车身四角的四个双螺旋浆。飞行时倾角为 45 ，最大倾角可达 70 。起飞速度 14m/s，着陆速度 3m/s，巡航速度约为 90 公里/小时，最高可飞行 700 米高空。

虽然具体的续航里程未知，但是其搭在了总容量为 90000mAh 的锂聚合物电池。但是雷诺并不打算将其量产。

雷诺 AIR4 将于 11 月 29 日至年底在巴黎香榭丽舍大街的 Atelier Renault 展出，与其他历史版本的雷诺 4 一起展出，然后于 2022 年前往迈阿密、纽约和澳门展出。

IT之家了解到，雷诺 4L 又被称为雷诺 4L - Quatrelle，是雷诺生产的第一前置发动机前轮驱动的家庭轿车。在 1961 年至 1994 间，除了经典车型外还推出了厢式货车、四驱版、无门敞篷版、军用版等衍生车型，甚至还曾跻身梵蒂冈教皇的座驾之列。总销量超过 800 万台。此前，雷诺官方发布了 2025 复兴计划，将于 2025 年前推出 24 款新车，Air4 的推出或许也是在暗指雷诺 4L 将以电动车形式复活。