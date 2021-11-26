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法国巴黎计划在 2024 年奥运会之前，开通电动飞行出租车路线

2021/11/26 8:19:47 来源：新浪科技 作者：- 责编：江离
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北京时间 11 月 26 日早间消息，据报道，未来几个月，法国将在巴黎郊外的一个交通枢纽开始测试空中电动出租车，其目标是在 2024 年夏季奥运会前拥有两条专门的航线运送乘客

巴黎机场于当地时间周四发表声明称，其中一条路线将连接巴黎戴高乐机场和勒布尔热机场，另一条路线将位于法国首都巴黎西南的两个郊区之间。

机场运营商表示，与法国民航局一起参与该项目的飞机开发商包括德国飞机制造商 Volocopter GmbH、空客公司、英国垂直航天航空公司（Vertical Aerospace Group Ltd）、德国电动航空公司 Lilium NV 和美国初创公司 Joby Aviation。今年早些时候，法国 Pontoise-Cormeilles-en-Vexin 枢纽的着陆和起飞区域进行了改造，以用于测试。

电动垂直起降飞机正迅速成为一个新兴运输市场，开发商为他们的项目筹集了数亿美元。英国垂直航空航天公司和德国竞争对手 Volocopter 都是与 Lilium 争夺订单的欧洲公司。

法国的这个项目是世界各地越来越多的基地计划中的又一项，包括英国基础设施公司 Urban-Air Port 和韩国现代汽车公司正在推广的那些基地，他们的目标是明年初在英格兰考文垂（Coventry）开设第一个基地。

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关键词：电动飞行出租车飞行汽车

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