广汽集团：子公司广汽埃安资产重组，进入混改阶段

IT之家 11 月 29 日消息，广汽集团发布《关于全资子公司广汽埃安资产重组及增资的提示性公告》称，为实现广汽集团纯电新能源汽车业务的深度整合和聚焦，提升核心竞争力和独立运营能力，助推公司纯电新能源汽车业务做优做强，广汽埃安将承接广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（下称“广汽研究院”）纯电新能源领域的研发人员，并通过现金增资、资产注入、现金购买及资本公积转增注册资本等方式实施内部资产重组。

广汽集团将以 74.07 亿元现金向广汽埃安新能源汽车有限公司（下称“广汽埃安”）增资，广汽乘用车有限公司（下称“广汽乘用车”）将以 35.57 亿元生产设备等实物资产向广汽埃安增资；

广汽埃安将以支付 49.75 亿元现金并承担负债的方式购买广汽研究院、广汽乘用车等主体的纯电新能源领域相关无形资产、固定资产等；

广汽埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员，并将以部分资本公积转增注册资本。

公告称，经上述内部资产重组后，广汽埃安注册资本将增加至 60.00 亿元，研发能力、业务及资产结构更为完整、高效和科学，有利于形成面向市场的独立经营能力，增强盈利能力和综合竞争力。后续，广汽埃安将进一步推进员工持股及引入战略投资者工作，未来广汽埃安将充分利用资本市场，积极寻求于适当时机上市，搭建独立资本市场平台和市场化激励机制，促进本公司、广汽埃安的可持续发展。

IT之家了解到，通过本次内部重组，广汽集团将进一步实现业务聚焦，提高经营管理效率，有利于公司推动数字化转型，打造智能运营体系，深化科技企业转型，构建创新生态体系。