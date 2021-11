紫光展锐 W117 智能手表平台发布：22nm 工艺，强续航 + 独立蜂窝，支持轻量级 RTOS 系统

IT之家 11 月 29 日消息,紫光展锐近日推出了全新面向智能手表的解决方案 ──W117。展锐 W117 是强续航的 RTOS 蜂窝手表平台,采用 22nm 工艺,具有高集成、小尺寸、低功耗等优点,支持轻量级 RTOS 系统。

W117 采用 AP+CP 的芯片设计架构,支持 4G 全网通、Cat.4 和 Cat.1、VoLTE 高清语音通话,可实现在线支付、在线音乐、语音助手等功能。

展锐将 All in one 高集成芯片方案移植到 MCU+W117 组合方案上。在蜂窝通话、寻呼监测、小区切换及数据业务等方面进行优化,保证了通话质量,提升了接通率及网络数据速率。此外当终端产品需要更强的本地算力时,W117 的硬件特性还可作为强劲的协同处理器,与 MCU 实现完美配合。

同时,W117 可提供软硬件结合的 Turnkey 方案,使 MCU 接入控制更简单方便,大大缩短高端产品的研发周期,为终端产品设计提供了更富有弹性的设计思路。

IT之家了解到,续航能力方面,W117 凭借自主研发的 UCVS 系列全场景功耗优化策略,实现了更加灵活的功耗控制机制策略。从芯片设计、筛选到 4G 全网通的 Modem 侧,采用低功耗优化策略和远程 RRC (Radio Resource Control) 智能控制技术,动态调节 modem 功耗,让猫不再发烧。

当终端产品使用过程中暂无蜂窝网络交互时,W117 作为 Modem 端可以独立进入深度睡眠或关闭的状态,以进一步延长续航。在低功耗节能技术加持下,搭载 W117 的智能蜂窝手表正常使用续航时长可达 10 天,最长可达 14 天。

在网络覆盖方面,展锐 W117 支持全球覆盖,全球场测超过 130 个国家,200 家运营商,可支撑全球不同类型客户的出货需求。