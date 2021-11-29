铁威马推出 F5-221 5 盘 NAS：支持企业级应用，搭载英特尔 2.5GHz 处理器

IT之家 11 月 29 日消息，据外媒 techpowerup 消息，存储设备厂商铁威马 TerraMaster 今日推出了 F5-221 5 盘 NAS。该产品面向家用、商用，具有双网口，不仅能够支持一般的文件共享，还可以充当邮件/网站服务器等，满足一些轻度用途。

具体来看，产品支持安装 5 块 3.5 英寸机械硬盘，支持 RAID 1、5、6 阵列，以及 AES 硬加密。产品可以当做邮件服务器、FTP 服务器、MySQL 数据库，网站服务器、 CRM 等。配置方面，F5-221 搭载 2.0GHz 英特尔双核处理器，睿频频率 2.5GHz，内存最大支持 6GB。产品还支持 4K 视频转码，因此可以用来充当流媒体服务器。

铁威马 F5-221 搭载双风扇散热，背板具有两个 USB 3.1 接口、一个 HDMI 接口、两个千兆网口。通过链路聚合，产品读取速度最高 200MB/s，写入速度最高 190MB/s。

IT之家了解到，该产品具有五层数据安全保护，支持联网传输加密，兼容 Btrfs 文件系统，能够创建文件快照，防止数据损坏。该产品目前已经在海外上架，售价 379.99 美元（约 2428.14 元人民币）